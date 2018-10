“A habitação é a maior divergência com o PS”

Pediu para ser o último da lista, mas acabou por se tornar o número um do BE em Lisboa depois da saída de Ricardo Robles. O novo vereador da Educação e Direitos Sociais da capital chegou à vida política pela via sindical, foi dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, e à vida partidária através do PSR, um dos partidos que deu origem ao Bloco de Esquerda. Na primeira entrevista desde que tomou posse, Manuel Grilo anuncia um plano de cinco milhões de euros para combater o insucesso escolar e a revisão do acordo com Fernando Medina que vai levar a um aumento do número de vagas nas creches.

O acordo com o PS está quase a fazer um ano. Qual é a principal divergência?

É a habitação. E é um problema gravíssimo na cidade. É uma divergência de conceções sobre que cidade queremos. Tem prevalecido esta vertente da cidade de negócio. A conceção do BE é a de uma cidade para toda a gente, que acolhe os turistas, mas também quem vive nos bairros e não merece ser despejado. Há coisas que decorrem da lei Cristas, as alterações ao arrendamento urbano criaram uma situação de enorme injustiça e desequilíbrio. Houve um conjunto de medidas do anterior Governo que este ainda não conseguiu reverter, como é o caso dos vistos gold que contribuíram para uma cidade vocacionada para o negócio, turismo e que não respeita as pessoas.

Alguns desses despejos são feitos pela própria autarquia, em bairros camarários. Como é que o Bloco convive com isso que é da responsabilidade do vosso parceiro de coligação?

Nós consideramos isso um ato de crueldade social, esses despejos, que decorrem de ocupações de casas temporariamente devolutas, deveriam ser imediatamente suspensos. Grande parte dos pobres em Portugal são pessoas que trabalham e que com o seu trabalho não conseguem sair da pobreza. Têm de ser encontradas alternativas para estas pessoas que trabalhando não conseguem pagar uma renda nem em Lisboa nem perto.

Lisboa já está no limite do turismo?

Corremos seriamente esse risco. Esta limitação do alojamento local, nas zonas de maior concentração turística, vai a partir dessa perspetiva. É uma suspensão temporária de um ano, abrangendo cinco bairros, é uma medida muito positiva, mas que podia ter ido mais longe. E incluir a Baixa e a Almirante Reis, porque estão muito perto do limite.

Vai propor alterações no acordo com o PS?

Vamos fazer um balanço com o Fernando Medina no sentido de avaliar aquilo que deve ser melhorado. Por exemplo, em relação às creches já percebemos vão ser obtidas as mil vagas antes de 2021 e que é possível aumentar esse número.

Esse aumento de mil novos lugares nas creches era um dos principais pontos do acordo, mas até agora só abriram 40.

Mas há várias em construção. Seremos capazes de ir até às 1800 vagas. É um aumento muito significativo.

Mas as mil vagas ficam concluídas quando?

Em 2019/2020. Tudo o que são obras sai-nos do controlo porque passa para a divisão do Manuel Salgado e entra numa verdadeira linha de produção. Além disso, estamos num momento complicado em tempo de obras porque no período da troika foi destruída muita capacidade produtiva.

A falta de alternativas no pré-escolar em Lisboa é uma das principais queixas dos lisboetas.

No número de salas de pré-escolar estamos a fazer uma revisão da rede do 1º ciclo, ver quantas, quais e onde estão as salas desocupadas para criar jardins de infância. O objetivo é atingirmos, pelo menos, 50% de cobertura com o público. Os dados são favoráveis para chegar a acordo.

Uma das bandeiras do BE em Lisboa têm sido as salas de consumo vigiado. Já há uma data concreta para avançarem?

A móvel arranca até ao final do ano. A aquisição do material será aprovada em reunião de câmara, em novembro. As duas salas fixas já têm as localizações, uma será em Alcântara e a outra no Lumiar, serão abertas no primeiro semestre de 2019, queremos que arranquem em conjunto para não haver fenómenos de transferência de consumidores.

Qual será a principal área de ação do BE?

Vamos fazer um programa ímpar em Lisboa de combate ao insucesso escolar. É um programa robusto, forte, de cinco milhões de euros, uma parte de financiamento vem do FEDER [Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional], mas a maior parte do dinheiro é municipal. Um estudo do ISCTE identificou oito agrupamentos e uma escola não agrupada com taxas de insucesso, em média, superiores a 20%. É para esses agrupamentos que vamos direcionar uma parte importante deste financiamento. As escolas vão ter mais recursos humanos, seja de técnicos, de professores, de equipamentos. Este insucesso muitas vezes precede o abandono escolar. Marcará toda a nossa intervenção.

Vai conseguir cumprir a promessa de extensão do metro?

O plano da mobilidade vai ser anunciado na próxima semana. O metro vai até Alcântara e a partir daí haverá um metro ligeiro, ainda está em estudo como, até Oeiras. O estudo está em fase final e o acordo entre os municípios está para breve.

Ficou surpreendido com a notícia do prédio de Ricardo Robles?

Muito surpreendido. Não fazia a mínima ideia, como creio que ninguém fazia.