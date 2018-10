Miguel Sousa Tavares: “A democracia foi capturada pelas redes sociais”

Recordamos aqui o podcast “Palavra de Autor”, onde o Miguel Sousa Tavares fala do seu último livro “Cebola Crua com sal e Broa” e da atualidade política, e transcrevemos algumas das considerações sobre as relações entre jornalismo, redes sociais e política. O podcast foi gravado no dia 10 de outubro e foi para o ar no passado dia 24 de outubro.

Nunca quis desistir do jornalismo?

Não desisti de tentar fazer jornalismo, não desisti da esperança que tenho no jornalismo e acho que o jornalismo nunca foi talvez tão importante como agora em que vivemos um momento trágico; em que cada vez há mais gente que se afasta da informação como fonte de credibilidade para formar a sua opinião e ter as suas notícias, e vai buscá-las às redes sociais onde sabe que estão notícias falsas... E quer! Não se importa de saber que está a consumir notícias falsas. Há cada vez mais gente que dispensa os jornalistas como mediadores entre os factos e as notícias. O papel do jornalista é ser mediador, é ser o tal contador de histórias, e cada vez mais gente dispensa o jornalismo. Ainda ontem estava numa discussão de amigos e houve alguém que disse: ‘Miguel, a notícia morreu’ Eu disse: ‘Não, a notícia não morreu. As pessoas continuam à procura daquilo que chamam notícias. A notícia que as pessoas querem ter hoje em dia não é necessariamente a notícia ou não é notícia verdadeira'. Vivemos num tempo em que tantos souberam tão pouco sobre tantas coisas. Eles acham que sabem sobre tudo, e de facto eles estão informados sobre os títulos de uma quantidade de coisas. Mas a substância das coisas eles não sabem.

Como é que se combate?

Essa é pergunta de um milhão de dólares. Aceitei o desafio da TVI [para editar o Jornal da Noite de segunda-feira] porque acho que há forma de combater. É possível fazer, nem uma revolução nem numa coisa absolutamente diferente, mas numa coisa que dê às pessoas a sensação de que virem o jornal estão a ver aquilo que é fundamental para estar informado, e é isso que estou tentado a fazer.

A sua desilusão com o Brasil é maior? Tem dividido a sua relação com o Brasil em ciclos. Qual é ciclo neste momento?

É o ciclo do medo e do terror. É o medo e o terror do regresso da ditadura militar encapotada ou assumida, através de um fantoche do pior dos militares brasileiros, dos que saíram do poder em 1984, depois de lá terem estado 20 anos. É o medo de uma ditadura e, mais do que isso, de uma ditadura instituída por voto popular, o que é uma coisa nova. Uma coisa impensável para quem, apesar de tudo, imaginou que era irreversível e que as memórias da ditadura não voltariam. Devo dizer que tenho muitos amigos brasileiros ligados à política e ao jornalismo e há dois anos que eu falo com eles e que lhes digo ‘vocês ainda vão cair numa ditadura’. E que eles dizem, tanto os de direita como os de centro ou de esquerda, que isso está fora de questão, que é impossível. E eu, não sei se por pessimismo, por estar de fora e ver melhor do que eles, vejo de facto a nuvem negra a aproximar-se mais, e quando olho para este Jair Bolsonaro acho que inimaginável. Como é que chega a este ponto? Como é que estupidez da esquerda brasileira consegue pôr as coisas em tais termos que pessoas que foram democratas votem no Bolsonaro?

Falou com os seus amigos brasileiros nos últimos tempos? É que há muitos que não acreditam na hipótese da ditadura...

Falei, falei. Não sei como é que eles podem pensar assim. O vice [presidente] de Bolsonaro, que é um general, Amilton Mourão, foi explícito. Disse: 'Querem votar, votem agora no Bolsonaro, porque a seguir vão estar muito tempo sem voltar a votar'. Acho que eles ainda estão um bocadinho inconscientes. Ele é um fascista. Um louco assumido. Louco o suficiente para chegar ao poder e mudar a constituição, dar um golpe constitucional, tomar o poder absoluto, e começar a meter toda a gente na prisão. Acho que não vai faltar muito para termos o Chico [Buarque] a cantar 'Samba de Orly' no exílio.

O que é que o incomoda mais neste momento? A emergência destas ditaduras ou o facto destas ditaduras não permitirem que nós consigamos parar a tempo as alterações climáticas e o aquecimento global?

São coisas diferentes, mas ambos dois perigos terríveis. Vou dizer uma coisa sobre a qual sei que tenho o mundo inteiro contra mim: é que todo o debate político sério que deveria ser feito foi anulado pelas redes sociais; e que, por exemplo, toda a discussão sobre as alterações climáticas tenha sido anulada por bocas alarves nas redes sociais, por fake news sobre o assunto, que não haja puramente debate. Desapareceu o jornalismo. Desapareceu o debate. A política faz-se nas redes sociais. Bolsonaro é eleito, mais uma vez, nas redes sociais. Tal como Trump já tinha sido. Tal como o Brexit tinha sido feito. E a democracia foi capturada pelas redes sociais, e portanto, já não é possível, já não é necessário fazer debates. Ele não fez nenhum debate. Já não é necessário percorrer as ruas e fazer comícios, nem dar entrevistas, porque já ninguém liga, nem olha, e tudo se passa, de facto, nas redes sociais. Há um fulano que começa a dizer que Haddad foi comunista na infância e passa a ser verdade. Milhões de pessoas acreditam. Já não interessa discutir mais nada. Não interessa se o facto é verdade, nem interessa saber o que Haddad tem [para dizer], qual é o programa económico do Haddad, e qual é o programa económico do Bolsonaro, que não é nenhum. Anulado o debate já nada interessa. E quando o Trump vai ao Twitter e diz 'as alterações climáticas é uma mentira inventada pelos comunistas', os seguidores do Trump acreditam e espalham aquilo. Acabou-se. Acabou pura e simplesmente. Não sei o que vai acontecer, mas daqui a cem anos quem olhar para isto vai dizer que a civilização ocidental suicidou-se através de um sistema em que a verdade passou a ser deturpada por uma rede chamada Facebook, chamada Instagram, em que as pessoas em vez da busca da verdade, em vez do debate de ideias preferiram alimentarem-se de mentiras e de falsidades instantâneas.

Acha mesmo que o Facebook está na origem da tragédia?

Acho que as redes sociais com a sua facilidade, primeiro de transmitir às pessoas aquilo que elas acham que é informação e conhecimento, e não é, e com a facilidade de divulgar falsidades instantâneas que arrumam qualquer debate, contraditório, e que se transformam e fóruns de ódio absoluto, onde não há debate de ideias e as pessoas simplesmente se insultam livremente, anularam a democracia. A democracia é o debate, é a troca de ideias livremente, em que se trocam argumentos livremente, e de forma civilizada e fundamentada. Isso desapareceu. Nas redes sociais não há debate. Há insultos. As pessoas são simplesmente bloqueadas. Pais, irmãos, filhos, primos… É uma coisa inacreditável.

Os tempos podem ser mais negros do que aquilo que foram durante a Guerra Fria?

São muito mais. Estamos a assistir a 'pogroms' nas redes sociais. Verdadeiros 'pogroms'. Isto faz-me lembrar o princípio da Alemanha nazi, da Polónia, quando os judeus eram denunciados. No Brasil votou-se com o medo e com o ódio.

Como é que Portugal tem sobrevivido a estes fenómenos?

Temos resistido ao populismo por três razões. Não temos imigrantes, os que temos são os do cartão Visa Gold. E os turistas que vão e vêm e dão dinheiro a ganhar a toda a gente. O Marcelo derrotou o populismo de forma muito inteligente. Chamou a si o populismo e portanto integrou-o na democracia, em vez de o tornar anti-democrático. É o estilo ‘selfie’ da governação. E também porque por outro lado não fizemos as reformulações que é preciso fazer, como é o caso da reforma do Estado. Temos vivido num limbo maravilhoso, suspenso. Enquanto o pau vai e vem temos folgado as costas, à conta de juros baixos e da retoma dos países que nos são mais próximos comercialmente. Estamos aqui encolhidos a ver passar as coisas.