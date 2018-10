Rio espera novo rumo para o Brasil, vença quem vencer

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou neste domingo o desejo de que o Brasil encontre um novo rumo, “independentemente” do resultado eleitoral de hoje em que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam a presidência do país. “Espero que independentemente do resultado eleitoral o Brasil consiga encontrar um novo rumo”, disse Rui Rio aos jornalistas, falando à margem do XXIII congresso do PSD/Açores, que entre sexta-feira e hoje decorreu em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

O social-democrata define como “gravíssima” a situação no “país-irmão” de Portugal, dizendo que os problemas resultaram “acima de tudo de erros cometidos” pelo próprio país, “neste caso até pelas forças democráticas do Brasil, particularmente o PT”.

“Para Portugal era muito importante que o Brasil encontrasse um rumo”, admitiu ainda o líder do PSD.

Em termos globais, cerca de € 147,3 milhões de eleitores hoje chamados às urnas para decidir quem será o próximo Presidente da República brasileira, numa disputa entre a extrema-direita, com Jair Bolsonaro, e a esquerda, com Fernando Haddad.

A par da corrida presidencial, os milhares de eleitores brasileiros vão também escolher hoje 14 governadores.