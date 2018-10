Política externa: Portugal e Brasil condenados ao entendimento

O ex-MNE Martins da Cruz diz que “a relação com o Brasil não depende de quem está no poder”. Rui Machete concorda, mas fala em “riscos”. Augusto Santos Silva, atual MNE, já disse que a proximidade será a de "sempre"

A expectável vitória de Jair Bolsonaro nas eleições deste domingo pode colocar desafios à diplomacia portuguesa? A resposta é “nim”. Se é verdade que a agenda política do ex-militar — que representa, em muitos aspetos, uma ameaça ao Estado de direito e à democracia brasileira — deixa todos em “terra de ninguém”, a convicção é uma: os dois países estão condenados ao entendimento.

É esse, aliás, o discurso oficial do Governo português, como fez questão de frisar Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros: “Portugal trabalhará com o mesmo empenho e proximidade de sempre”, afirmou o governante, sem se desviar um centímetro do guião definido.

Rui Machete, do PSD, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Passos Coelho, tem uma visão semelhante, embora com algumas particularidades, apenas permitidas a quem já deixou o cargo. Para o social-democrata, “as relações entre os dois países não podem ser nem serão afetadas” pela eventual vitória de Bolsonaro. Mas os “riscos” existem, assume: “É uma situação muito perigosa e devemos estar vigilantes.”

Machete não esconde a “esperança” de que Bolsonaro possa desistir de “muito do que prometeu durante a campanha”. E resume: “Tenho a esperança, não muito sólida, reconheço, de que Jair Bolsonaro se possa, de alguma forma, institucionalizar”, resume.

"Ficará tudo na mesma"

O diplomata António Martins da Cruz assina por baixo. “As nossas relações com o Brasil não dependem de quem está sentado no poder. Aliás, não o foram durante a ditadura brasileira que durou até 1985. Mais: se Portugal só tratasse com países com modelos de democracia como o nosso, tinha relações diplomáticas com 1/3 dos países do mundo”, argumenta o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Durão Barroso.

Ex-militante do PSD, Martins da Cruz coloca a relação entre os dois países em perspetiva: se em termos bilaterais a relação Portugal-Brasil assenta, em grande medida, em laços “históricos e culturais” — não há uma relação comercial estreita —, no plano multilateral a CPLP “não é, não tem sido, nem deverá ser uma prioridade na política externa brasileira”, sustenta Martins da Cruz.

Em sentido inverso, continua, Portugal tem percorrido, ao longo dos últimos 30 anos, um processo de “europeização” que o afastou do Brasil. “Por tudo isto, não creio que as nossas relações sejam afetadas. Continuarão com a mesma tonalidade e baixa intensidade.”

Nem mesmo um cenário em que Portugal possa servir de interlocutor (comercial, sobretudo) ao Brasil de Bolsonaro na União Europeia se perspetiva como verosímil. “O Brasil não precisa de Lisboa para ir a Bruxelas”, descarta o embaixador.

Coisa diferente é tentar antecipar as implicações que a eventual vitória de Jair Bolsonaro pode ter nas dinâmicas do continente. “Pode haver uma verticalização da política externa do Brasil, com Bolsonaro a olhar mais para os Estados Unidos. Por outro lado, será interessante perceber o que fará a China neste contexto. São tabuleiros de xadrez em que Portugal, mas também a União Europeia, serão meros observadores”, atenta o ex-ministro.