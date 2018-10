Faltou “responsabilidade institucional” a Cristas no caso do Brasil, aponta ex-deputado

Filipe Lobo d’Ávila, ex-deputado, critica a líder do CDS porque para se distanciar de Bolsonaro sem tomar partido, disse que se fosse brasileira não votava em ninguém. "Não é uma posição diplomaticamente correta."

Os críticos de Cristas não têm dúvidas: a resposta da líder sobre em quem votaria nas eleições brasileiras não foi feliz e deveria ter sido evitada na entrevista que deu ao “Público”, em que disse que não votava em Jair Bolsonaro nem em Fernando Haddad. “Não é uma posição diplomaticamente correta. A escolha é dos brasileiros e a presidente do CDS tem uma responsabilidade institucional. Está a extravasar o que deveria ser a postura de um partido português”, defende Filipe Lobo d’Ávila, um dos principais críticos da atual direção do CDS, que desistiu este ano do seu lugar de deputado no Parlamento. “E não deixa de ser extraordinário ver um dirigente político a apelar à abstenção.” Também o ex-deputado Raul Almeida classifica a resposta como uma “imprudência diplomática”, recordando que “a presidente do partido não tem de responder a tudo”.

Abel Matos Santos, líder da única tendência interna do CDS, a TEM — a ala mais conservadora e minoritária —, vai mais longe: se Cristas, erradamente, optou por pronunciar-se, então deveria ter mostrado apoio a Bolsonaro, escolhendo o candidato da direita e rejeitando o “politicamente correto”. “O que se passa ali é que temos um candidato [Haddad] que representa a venezuelização do Brasil, que é pelo aborto e a eutanásia. Bolsonaro, não sendo perfeito, representa aquilo em que nós acreditamos. Tendo de escolher um, obviamente que a escolha é claramente por ele.”

Leia mais AQUI na edição deste sábado do Expresso.