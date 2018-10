Centrão expectante, esquerda dramatiza

Responsáveis do PS e do PSD são cautelosos, mas não fecham portas às relações com um Brasil de Bolsonaro. Bloco e PCP acham que Portugal não pode ser complacente

É um caso de raro consenso na política portuguesa: da esquerda à direita, Jair Bolsonaro merece a mais profunda rejeição. A diferença está na forma como os partidos encaram a possível vitória do candidato de extrema-direita. PS, PSD e CDS estão expectantes, mas conscientes de que a relação diplomática terá de ser salvaguardada. BE e o PCP dramatizam: Portugal não pode ser cúmplice. Leia mais AQUI na edição deste sábado do Expresso.