Rui Rio promete guerra contra as corporações da Justiça...

“Fazemos propostas para o país, não para as corporações”, diz o líder do PSD em defesa da sua reforma, em resposta às críticas da Associação Sindical dos Juízes que considerou as ideias de Rio como um "susto"

Rui Rio foi confrontado esta quinta-feira, na reunião em participou do grupo parlamentar do PSD, com a reação negativa que começa a notar-se nos operadores da Justiça por causa da proposta que o líder social-democrata fez aos vários partidos para uma reforma do setor. Paula Teixeira da Cruz, a ministra da Justiça de Pedro Passos Coelho, exigiu a Rio que os deputados do PSD tenham conhecimento desse documento — que foi entregue aos outros partidos, mas não à bancada do PSD — e chamou a atenção para o texto de opinião que o presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, escreveu para o “Público”, considerando que “o plano do PSD para a Justiça é um susto”.

Na resposta, Rio fugiu a partilhar o documento com os seus deputados, mas assumiu a vontade de abrir guerra aos operadores da Justiça. “Nós fazemos propostas para o país e não para as corporações”, disse o líder social-democrata, acrescentando: “Não estou preocupado por o presidente da Associação de Juízes estar contra. Estaria preocupado era se o presidente da Associação de Juízes estivesse de acordo”.

