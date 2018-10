...que dizem que a reforma da Justiça do PSD “não tem ponta por onde se pegue”

A sentença é unânime: as propostas do PSD para a Justiça são “negativas”, “poucochinhas” e “um susto”, dizem magistrados e advogados

“Custa-me a crer que isto venha de um homem como Rui Rio”, lamenta António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. E diz porquê: “Esta proposta de extinguir as procuradorias distritais e concentrar o poder do Ministério Público em Lisboa nem parece de um homem que defende a regionalização. E vai contra todas recomendações das organizações internacionais, como o Conselho da Europa. Não percebo”, concretiza o procurador.

“É muito poucochinho”, critica Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos advogados, que se confessa desapontado: “São meros apontamentos, não há um plano de ação, um projeto para a Justiça. Nem quero dizer mais nada.”

