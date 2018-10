Os 7 pecados fiscais de Costa, segundo Santana

Menos impostos sobre o trabalho, maior estabilidade fiscal, redução do IRC e mais apoios para as empresas, maiores benefícios para jovens famílias à procura de habitação, incentivos fiscais à poupança e maior tributação sobre o tabaco e as bebidas alcoólicas. Se tivesse representação parlamentar, seriam estas as propostas da Aliança de Pedro Santana Lopes para combater aquilo que diz serem “os sete pecado fiscais” do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Num documento a que o Expresso teve acesso, a comissão instaladora da Aliança aponta várias críticas ao caminho percorrido por António Costa em matéria de fiscalidade. Logo à cabeça, a excessiva carga fiscal sobre o trabalho, uma medida que, segundo o partido criado por Santana, compromete o investimento, a poupança e o consumo. Daí, a promessa do antigo primeiro-ministro: "A Aliança entende como regra cimeira de um sistema fiscal que ninguém seja obrigado a pagar ao Estado mais de metade do que recebe como remuneração pelo seu trabalho”.

O combate à “opressão fiscal” a que estão sujeitos os portugueses é, aliás, uma das traves-mestras da Aliança. Para o partido criado por Santana Lopes, o Governo devia aproveitar “toda a folga orçamental existente que deve servir para aliviar o peso dos impostos sobre o trabalho e sobre as empresas” e, noutro plano, para avançar com a “redução da taxa máxima para a taxa intermédia do IVA, quer da eletricidade, quer da construção nova”.

No entanto, lamentam os fundadores do novo partido, “as erradas opções orçamentais e, principalmente, a falta de ambição pelo crescimento” hipotecaram as hipóteses de existir essa mesma margem orçamental. Ainda assim, como a preferência deve ser dada à fiscalidade indireta em detrimento da fiscalidade, a Aliança defende, num primeiro momento, uma “maior tributação sobre o tabaco, as bebidas alcoólicas e a alimentação prejudicial para a saúde”.

Não são as únicas propostas do mais jovem partido português, formalmente reconhecido como tal na quinta-feira. Impõe-se, escreve a comissão instaladora da Aliança, “como desígnio nacional”, garantir “um contexto de estabilidade fiscal que ofereça aos agentes económicos horizontes temporais de confiança e previsibilidade”, materializado sob a forma de “pacto de estabilidade fiscal” que dure pelo menos “duas legislaturas”.

Noutro plano, Santana Lopes concorda com a crítica que tem sido feita ao atual Governo de ser pouco amigo das empresas e de pouco ou nada fazer para garantir fixação de capital. Como tal, a Aliança propõe a “redução da taxa do IRC” e o alargamento do período em que as novas empresas estão isentas de pagar IRC.

Na mesma linha, o partido defende ainda a redução da carga fiscal sobre os combustíveis, para diminuir o custo com os transportes, e uma maior capitalização das empresas, “aumentando ainda mais a possibilidade de dedução à coleta dos dividendos que as empresas reinvistam no seu capital social e nos seus ativos”.

O antigo líder e militante do PSD não esquece ainda as dificuldades que as famílias, sobretudo as mais jovens, enfrentam para comprar casa. Por isso, propõe: a isenção de IMT na aquisição de casa própria para habitação permanente de casais com média de idades até 35 anos e que o número de filhos seja considerado no cálculo do IMI a pagar.

A terminar, a Aliança insiste na necessidade de “estimular a poupança”, através de “medidas que testemunhem a importância que o Estado dá à capacidade aforradora dos seus cidadãos”, propondo para isso a “revisão da taxa liberatória dos depósitos, hoje em 28%”.

A ambição de ser governo

Mesmo reconhecendo que a Aliança não é ainda um player parlamentar, e que, como tal, não pode apresentar formalmente propostas de alteração ao Orçamento do Estado, Santana Lopes acredita que o partido deve assumir-se desde já “como um alternativa política que pretende governar Portugal”. Primeiro passo? Combater um Governo que, a troco do “silêncio e voto das esquerdas parlamentares”, desistiu da sua identidade e das suas convicções” e escolheu um caminho contrário aos interesses do país.

Um caminho errado que este Orçamento torna mais ainda evidente, critica a Aliança. “Este OE poderia e deveria ser mais ambicioso. O clima que se cria tem muita influência. A palavra que mais se ouve é devolver. Devia ser crescer. Estamos a perder uma oportunidade histórica” e a perpetuar a condição de Portugal como membro de pleno direito da “cauda da União Europeia no que respeita ao rendimento per capita, indicador fundamental para aferir da qualidade de vida das pessoas”, nota o partido.

Por isso, os fundadores da Aliança deixam uma garantia: “Nós não tomámos a decisão de nos constituirmos em força política para sermos mais uma, igual a muitas outras. Viemos, com humildade mas com entusiasmo, para fazer diferente”. A ambição de Santana Lopes será traduzida em votos?