Costa sabia da encenação de Tancos? “Não fiquei com essa impressão”, diz Marcelo

Foi uma resposta, no mínimo, cautelosa a de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando questionado se acreditava que António Costa sabia da encenação montada em torno da recuperação do material de guerra roubado em Tancos, o Presidente da República sugeriu apenas: “Não fiquei com essa impressão”.

Em Coimbra, depois de visitar vítimas dos incêndios do ano passado, o Presidente da República dividiu a resposta que deu aos jornalistas em três momentos: o roubo, o período em que o material militar esteve desaparecido e a recuperação dos explosivos. Quanto ao furto propriamente dito, Marcelo foi taxativo: “Nenhum de nós sabia o que se passou quando foi o furto das armas. É uma evidência. Continuo sem saber e ainda hoje verdadeiramente não sabemos. Em rigor, acho que ninguém sabe como foi”.

Sobre o período em que o material militar esteve desaparecido, Marcelo deixou a mesma nota. “Por onde andaram? Nós não sabemos e a generalidade dos portugueses não sabe”, sublinhou o Presidente da República.

Mas o tom mudou quando a Marcelo se pronunciou sobre a recuperação das armas, um momento encenado pela PJM para proteger os militares envolvidos, cuja existência foi revelada ao Ministério da Defesa, através de um memorando do qual terá tido conhecimento o chefe de gabinete de Azeredo Lopes e o próprio ex-ministro. Se o antigo governante informou ou não António Costa, o Presidente da República não se comprometeu.

“Tenho a noção de que até à publicação da nota do Ministério Público, eu não sabia. Ao nível de quantos falaram comigo sobre esta matéria, e falámos muitas vezes, eu não fiquei com a impressão que qualquer dessas pessoas soubesse o que se passava. Mas vamos deixar a investigação criminal apurar exatamente quem fez, quem não fez mas soube, quem não fez, soube e encobriu, e como foi”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa.