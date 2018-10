Teixeira da Cruz exige conhecer proposta de Rio para pacto de Justiça

Paula Teixeira da Cruz, ministra da Justiça no governo de Pedro Passos Coelho, exigiu esta quinta-feira a Rui Rio que partilhe com os deputados do PSD as suas propostas para a reforma da Justiça. Durante uma reunião do grupo parlamentar com Rio, a deputada chamou a atenção para o facto do presidente do PSD ter entregue aos outros partidos um documento para um “Compromisso com a Justiça”, com vista a uma ampla reforma do sector - mas cujo conteúdo tem sido mantido em segredo, não tendo sido revelado sequer aos parlamentares do PSD.

Para Paula Teixeira da Cruz, esta é uma situação tanto mais estranha quando todas as outras bancadas parlamentares têm acesso a esse documento, que foi entregue pessoalmente por Rio aos líderes partidários, mas são precisamente os deputados do PSD que ignoram as propostas do seu partido. Para que o PSD esteja “em pé de igualdade” com os outros grupos parlamentares, Teixeira da Cruz reclamou a distribuição do documento, cuja existência e conteúdo foram noticiados pelo Expresso.

Reforçar orçamento da PJ e do Ministério Público

Apesar da reunião do grupo parlamentar com Rui Rio ser dedicada em exclusivo ao Orçamento do Estado, Paula Teixeira da Cruz ligou os dois temas, defendendo que o PSD deve bater-se pelo reforço das verbas para a Justiça, em particular para a Polícia Judiciária e o Ministério Público. É a forma, sublinhou a ex-ministra, de garantir a continuidade do trabalho destas instituições no combate à corrupção. E foi nesse contexto que Teixeira da Cruz se questionou sobre quais serão as prioridades do seu partido em relação à Justiça.

A ex-ministra sublinhou também a reação negativa que as propostas de Rio começam a provocar. Por exemplo, Domingos Soares, presidente da Associação Sindical dos Juizes Portugueses, escreveu no “Público” desta quarta-feira que “há lá ideias que parecem remeter para os modelos populistas de domínio do poder judicial da Hungria e da Polónia”. A opinião do representante dos juízes tinha como título “O plano do PSD para a Justiça é um susto”.

Rio não se compromete a mostrar documento ao PSD

A resposta de Rui Rio passou ao lado do desafio de Paula Teixeira da Cruz: nunca se comprometeu a entregar aos seus deputados a proposta que chegou aos outros partidos. Mesmo quando a deputada insistiu que os deputados do PSD são “os únicos” que não a conhecem, Rio limitou-se a dar uma garantia: “Esteja descansada que todos os deputados poderão dar o seu contributo.”

Rio ainda ensaiou um desmentido, garantindo que “nunca” entregou a proposta do PSD a qualquer grupo parlamentar - e, de facto, a proposta foi entregue em mão, por Rio, ao Governo e às direções dos partidos, e não dos grupos parlamentares.

Sobre o Orçamento da Justiça, disse apenas que o PSD não embarcará em “propostas popularuchas”.

Questionado pelos jornalistas à saída da reunião, Rio recusou falar sobre Justiça, argumentando que estava ali para falar do Orçamento do Estado. O que não o impediu de, logo a seguir, comentar os últimos desenvolvimentos do caso de Tancos.