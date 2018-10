Santana inaugura Aliança ao lado de Rui Moreira

Almoçaram num restaurante do Porto, passearam juntos por um mercado e permitiram as fotografias que irão associar para a história o primeiro dia do Aliança com uma conversa a sós.

Pedro Santana Lopes esteve esta quinta-feira no Porto a almoçar com o presidente da câmara, Rui Moreira. Os dois velhos amigos têm desmentido querer juntar esforços com vista às próximas legislativas, mas aceitaram estar juntos neste dia simbólico.

D.R.

Quando anunciou a inauguração do Aliança, Pedro Santana Lopes desmentiu os rumores que logo correram sobre o eventual interesse de ambos de trabalharem para uma candidatura conjunta em próximas eleições. Mas nem por isso deixou de admitir, à porta do Tribunal Constitucional, quando ali foi apresentar as assinaturas para criar o novo partido, que tencionava falar com o seu amigo Moreira.

Fontes do gabinete do presidente da câmara do Porto desmentiram na altura ao Expresso qualquer intenção de Rui Moreira de aproximar-se de Santana Lopes com projetos políticos conjuntos na manga. Certo é que aceitaram juntar-se em público no dia do batismo do Aliança.