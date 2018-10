Rio quis surpreender o grupo parlamentar... mas não surpreendeu ninguém

Devia ser uma surpresa... mas não surpreendeu ninguém. Rui Rio apareceu esta manhã na reunião do grupo parlamentar do PSD, para falar aos deputados sobre o Orçamento do Estado. A presença do líder do PSD na reunião da bancada não fazia parte da agenda oficial de Rio, atualizada esta manhã nas redes sociais com apenas dois eventos (um almoço da “Revista Militar” e uma conferência sobre Europa). Também a convocatória dos deputados, divulgada ontem, omitia a presença de Rio.

Porém, a marcação inesperada da reunião - costuma ser de quinze em quinze dias, e aconteceu na semana passada, pelo que não era expectável que houvesse hoje - e a hora para que foi agendada (10h da manhã, mais cedo do que é costume) deixou os deputados de pulga atrás da orelha. Mais: o horário encaixava na perfeição na agenda de Rio, que tem almoço previsto para as 12h30.

Na quarta-feira à tarde, a surpresa de Rio já era um segredo de Polichinelo nos corredores do Parlamento, apesar da direção da bancada insistir em não confirmar esse facto (foi Rio, sabe o Expresso, quem exigiu segredo aos poucos deputados da direção que sabiam).

Mesmo neste clima de secretismo, os deputados não perderam o sentido de humor. “Amanhã traz o fatinho bom”, ironizava um deles, na quarta-feira, ao despedir-se de um colega de bancada.

“Se o líder vem cá, vou ao cabeleireiro”, garantia outra deputada, pouco afeta ao rioísmo.

Por fim, ao início da noite de quarta-feira, quando o segredo já não era segredo nenhum, Rio foi questionado diretamente pela Antena 1, sobre se estaria ou não na reunião da bancada. À entrada de um encontro com militantes em Santarém, Rio acabou por confirmar o que já toda a gente sabia. Mas nem por isso a agenda oficial do líder do PSD foi atualizada.