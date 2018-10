Rio admite que Costa soubesse do encobrimento de Tancos

Líder do PSD diz que "não é normal" que, se o ex-ministro da Defesa sabia do encobrimento, não tivesse informado o chefe do Governo. Mas recusa pedir explicações a Costa no inquérito parlamentar

Rui Rio admitiu esta quinta-feira que, "a ser verdade" que o ex-ministro da Defesa soubesse da operação de encobrimento para a devolução do material furtado em Tancos, então, também o primeiro-ministro deveria saber. Não o disse assim - disse ao contrário: "Não é muito normal que, numa matéria destas, o ministro da Defesa não transmita ao senhor primeiro-ministro", declarou Rio, acrescentando: "Mas terá de ser ele a dizer“.

Foram declarações do líder do PSD à saída de uma reunião com o seu grupo parlamentar. O encontro serviu para discutir o Orçamento do Estado e por essa razão Rio recusou, à saída, comentar a polémica por causa da proposta de reforma da Justiça que apresentou aos outros partidos, mas não ao seu, Porém, quando questionado sobre os últimos desenvolvimentos do caso de Tancos, não hesitou em fazer comentários.

Com a comissão parlamentar de inquérito (CPI) proposta pelo CDS à beira de ser aprovada, Rio deixou uma garantia: mesmo desconfiando que o primeiro-ministro poderia saber da operação de encobrimento, o PSD "não" vai questionar António Costa no âmbito da CPI. Vários deputados do PSD já admitiram essa hipótese, mas Rio foi definitivo no "não". Porque entende que a dignidade do cargo de primeiro-ministro obriga a que as suas explicações sejam dadas no Plenário da Assembleia da República, quando questionado nos debates quinzenais.

"Não vou atrás de foguetes. Não me lembro de um primeiro-ministro vir a uma comissão parlamentar, pode vir ao Plenário, que é a sede própria para se explicar aos deputados, mas devemos manter o respeito institucional e o sentido de Estado”, disse Rui Rio.

O líder do PSD frisou que “nunca viu um primeiro-ministro ir a uma comissão, seja ele qual for” - é verdade, mas não é a verdade toda. Já várias comissões parlamentares de inquérito questionaram primeiros-ministros e ex-primeiros-ministros sobre o objeto do seu inquérito; a questão é que o regimento das CPI dá aos chefes do Governo a possibilidade de serem questionados e responderem por escrito. Hipótese que, neste caso, também se coloca e já foi admitida pelo CDS e até pelos sociais-democratas.