Marcelo volta ao DCIAP com Tancos na manga

Para que não restem dúvidas e contra os que desconfiaram da não recondução de Joana Marques Vidal à frente do Ministério Público, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu visitar, pela segunda vez, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Hoje à tarde, passadas duas semanas da posse da nova PGR e numa altura em que se aguardam mais dados sobre o caso de Tancos, o Presidente da República visita, sem jornalistas, aquele departamento central do MP. Para mostrar que não vai facilitar no esclarecimento desse e doutros casos e que tenciona manter o combate à corrupção no topo das suas prioridades.

Marcelo disse-o na posse de Lucília Gago, há duas semanas, quando defendeu o "combate sem tréguas à corrupção" e afirmou que têm que ser asseguradas condições "em termos de estatuto e de recursos" para a autonomia do Ministério Público.

"Recordarei sempre a imagem que retive da visita ao DCIAP logo em 2016, para testemunhar apoio institucional à missão do MP, imagem essa de salas cheias até ao teto de volumes, milhares e milhares de páginas, como que esmagando os magistrados e especialistas afanosamente trabalhando em processos de maior envergadura", descreveu na altura o Presidente da República, na presença do primeiro-ministro e do presidente do Parlamento.

Antes, a 21 de setembro, ainda ao lado de Joana Marques Vidal, que o convidou para participar num seminário sobre corrupção, Marcelo reafirmou à plateia de agentes do sector que todos poderão "contar, contra ventos e marés, com o apoio constante e inequívoco do PR". No caso do desaparecimento de material militar em Tancos, do seu reaparecimento, das informações vindas a público sobre a estratégia de encobrimento alegadamente montada pela PJ militar em acordo com os ladrões, e das dúvidas e teses contraditórias sobre o que sabiam o ministro da Defesa e o Chefe do Estado Maior do Exército, entretanto demitidos, Marcelo garantiu nada saber e pediu que se apurasse tudo "doa a quem doer". O regresso ao DCIAP também passa por aqui.