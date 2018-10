Aliança de Santana Lopes já é partido

Já é oficial: nasceu oficialmente a Aliança, partido fundado por Pedro Santana Lopes. O anúncio foi feito pelo ex-PSD na sua página oficial no Facebook, onde confirmou que o Tribunal Constitucional aprovou a criação da nova força política.

Santana tinha entregado, a 19 de setembro, 12 mil assinaturas no TC para formalizar a criação do novo partido - um número bastante superior ao limite mínimo exigido, fixado nas 7500 assinaturas, e conseguido em "recorde absoluto de tempo", uma vez que as assinaturas foram recolhidas "em 21 dias e em pleno agosto", disse na altura ao "Diário de Notícias".

A Aliança fica assim formalizada a tempo de concorrer às próximas eleições europeias, agendadas para maio de 2019. Santana já fez saber que o partido será opção nos boletins de voto, embora não pretenda ser cabeça-de-lista nem se conheça, para já, o nome do futuro candidato.

Numa sondagem feita em agosto pela Eurosondagem para o Expresso e a SIC, quase 5% dos eleitores já admitiam voltar no partido do antigo militante e líder do PSD, que abandonou o partido depois de ter perdido as eleições diretas contra Rui Rio. E Santana já se mostrava satisfeito com as projeções. "Cinco por cento já chegava", chegou a responder então ao Expresso.