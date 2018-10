Passos não responde a Cavaco: "Estou a escrever sobre os mesmos factos"

Foi o primeiro a chegar ao lançamento das memórias do ex-Presidente e recusou comentar o que Cavaco Silva escreve sobre si no livro que esta quarta feira é lançado na Gulbenkian. Marcelo não está presente

Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro sobre quem Cavaco Silva escreve não ter ouvido os seus alertas para que não fosse tão longe na austeridade, chegou cedo à Gulbenkian - onde o ex-Presidente da República apresenta esta quarta-feira o segundo volume das memórias em Belém, "Quinta-feira e outros dias", que abrange o período de 2011 a 2015. O antigo líder do PSD foi mesmo dos primeiros a chegar mas não quis comentar as memórias de Cavaco.

"Não vou comentar. Até porque eu estou a escrever sobre os mesmos factos", afirmou Pedro Passos Coelho ao Expresso.

Sem querer esclarecer quando pensa lançar o seu livro. Passos foi o centro das atenções de vários ex-colaboradores seus no PSD e no Governo que iam chegando ao auditório onde o livro vai ser apresentado por Leonor Beleza.

Eduardo Catroga, Miguel Morgado, Teresa Morais, Manuela Ferreira Leite, e David Justino foram alguns dos sociais-democratas que foram chegando.

Marcelo Rebelo de Sousa não está presente. O Presidente da República encontra-se no Porto, onde até ao fim da manhã acompanhou a visita a Portugal dos reis dos belgas. Mas o ex-Presidente António Ramalho Eanes, que apoiou as candidaturas de Cavaco a Belém, marcou presença na Gulbenkian.

No segundo volume das suas memórias - o primeiro incidiu sobre a governação de José Sócrates - Cavaco Silva recorda que Pedro Passos Coelho revelou “uma excessiva preocupação em falar verdade", mas que isso "não é um caminho para o sucesso” - o que terá servido de lição a António Costa (como o Expresso escreveu aqui). A meio da legislatura, Passos chegou a ameaçar demitir-se. O ex-Presidente conta que nem tudo foram rosas nas relações entre ambos e que no ano de brasa de 2012 viveram momentos difíceis. Espera-se então pela versão de Passos Coelho.

“O Orçamento de Estado para 2013 e os humores na coligação” foi o título escolhido por Cavaco para o capítulo do livro que cobre este período, que coincide com o chumbo do Tribunal Constitucional à suspensão dos subsídios de férias e de natal dos pensionistas e funcionários públicos. A alternativa encontrada pelo Governo - aumentar a TSU para os trabalhadores e reduzi-la para as empresas - “suscitou um dos maiores protestos realizados no Portugal democrático”, resume Cavaco. Que descola da medida: “Para mim, tratava-se de uma decisão económica, social e politicamente errada, discordância que sublinhei insistentemente junto do primeiro-ministro”. Que dirá o ex-primeiro-ministro?

Com Vítor Matos