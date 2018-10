PSD escolhe sexta-feira que candidato apoia para a presidência da Comissão Europeia

O presidente do PSD, Rui Rio, remeteu para sexta-feira, numa reunião com delegados do partido, a decisão sobre qual o candidato do Partido Popular Europeu (PPE) à presidência da Comissão Europeia que será apoiado pelos sociais-democratas.

Os delegados do PSD, com os quais o presidente se reúne na sexta-feira, "vão ter oportunidade de falar (...) com um dos [dos dois] candidatos, Alexander Stubb", afirmou nesta quarta-feira Rui Rio no final da reunião da Comissão Política Nacional que se realizou em Santarém. "Depois disso estaremos em condições de dizer qual dos candidatos é que o PSD apoia no congresso de Helsínquia", acrescentou Rui Rio.

Na corrida à sucessão a Jean-Claude Juncker estão o alemão Manfred Weber, atual líder do grupo parlamentar do PPE, e Alexander Stubb, o antigo primeiro-ministro finlandês, os únicos candidatos da maior família política europeia à presidência da Comissão Europeia.

O presidente do PSD disse ainda já ter tido "oportunidade de falar com os dois" candidatos do Partido Popular Europeu (PPE) à presidência da Comissão Europeia, que será escolhido pelos delegados do partido no Congresso de Helsínquia, que decorre entre 07 e 08 de novembro.

O presidente da Comissão é eleito pelo Parlamento Europeu sob proposta do Conselho Europeu - chefes de Estado e de Governo da União Europeia -, tendo em conta os resultados das eleições europeias, o que já sucedeu em 2014, quando o PPE, que apresentou como candidato Jean-Claude Juncker, foi o partido mais votado a nível europeu.

Antes, o Parlamento já tinha que dar o seu aval ao nome proposto pelo Conselho Europeu, mas este era escolhido pelos líderes europeus, tendo Durão Barroso sido o último presidente do executivo comunitário (2004-2014) a ser designado sem recurso ao método do "Spitzenkandidaten".