Cavaco Silva: “Nunca receei ser submetido ao exame da consistência das posições assumidas“

Atento às reações adversas às suas memórias, Cavaco Silva avisa não ter medo de poder ser desmentido. No lancamento do seu livro, que decorre nesta quarta-feira na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, o ex-PR elogiou Pedro Passos Coelho. Ignorou Costa. E meteu-se indiretamente com Marcelo: "Fui o PR que até às data menos condecorações atribuiu".

Cavaco Silva começou a apresentação do seu livro, "Quintas-feiras e outros dias", sobre os anos de brasa da troika, com um aviso aos que o criticam pela forma como relata os factos e define os protagonistas: não tentem desmenti-lo.

O ex-Presidente da República lembrou que sempre viu na prestação de contas "um imperativo de quem ocupa altos cargos públicos". Lembrou que enquanto primeiro-ministro e Presidente fez 23 publicações a "prestar contas". E que "nunca (receou) ser submetido ao exame de consistência das posições assumidas".

[Em atualização]