Ferro Rodrigues feliz com a geringonça: “Maior centralidade do Parlamento, plena estabilidade”

Faz três anos que Ferro Rodrigues foi eleito Presidente da Assembleia da República e o próprio decidiu assinalar a data com uma mensagem de aplauso à forma como, sob o signo da chamada geringonça, o Parlamento ganhou músculo sem comprometer a estabilidade.

"Se tem havido diferenças significativas em relação a legislaturas anteriores, elas prendem-se muito com a maior centralidade do Parlamento no processo legislativo e em particular no processo orçamental", lê-se na nota publicada no site do Parlamento. Isto, concluiu Ferro, "é algo que valoriza a representação política e o voto plural dos portugueses".

Referindo-se a estes três anos como um período marcado por "um novo ambiente económico, social e político", o Presidente da Assembleia da República aplaude a "relação institucional exemplar" mantida entre os vários órgãos de soberania - Parlamento, Governo e Presidente da República. E puxa pela "plena estabilidade" que, contra previsões e cálculos, acabou por se afirmar.

"Depois de um período inicial de adaptação àquilo que era novo, podemos dizer que esta XIII Legislatura tem decorrido num cenário de plena estabilidade, com o Parlamento a exercer a iniciativa legislativa, o escrutínio democrático e o debate político que lhe cabe", afirma Ferro Rodrigues.

Com elogios aos funcionários e saudações aos vários líderes parlamentares com quem diz ter mantido "excelentes relações pessoais e institucionais", o Presidente da Assembleia conclui: "Enquanto for este espaço de lealdade, de pluralismo político e de relação exemplar com os outros órgãos de soberania, atrevo-me a pensar que a minha missão estará a ser cumprida".