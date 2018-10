A dúvida dos deputados: os políticos devem ou não declarar as “bagatelas” que recebem?

As matérias não eram novas. A reunião desta terça-feira da comissão parlamentar para a Transparência fora agendada precisamente para pôr fim a várias discussões e tentar avançar com os trabalhos, que já se arrastam há mais de dois anos. Entre essas, a maior dúvida colocou-se no que toca ao registo das ofertas que políticos e responsáveis por altos cargos públicos podem, ou não, aceitar e declarar: uns deputados consideraram desnecessário registar "bagatelas" e outros defendem que deve ser esse o mínimo exigido. A discussão acabou por ser reaberta.

A intervenção mais dura chegou mesmo no final da sessão e foi feita por Jorge Lacão, deputado socialista que nesse momento presidia à mesa de trabalhos. "Temos de perceber qual é o bem que queremos proteger, e é a salvaguarda dos responsáveis políticos do risco de corrupção e tráfico de influências. Não é criar mecanismos de striptease ridículo para efeitos de diversão da comunicação social", declarou com alguma irritação. "Não nos coloquemos na posição absurda de declaração de valor irrisório que é uma caricatura".

A posição de Lacão transmite as críticas de quem teme que a exigência de transparência leve a medidas "absurdas". Até agora, os partidos concordaram em que haja um registo de interesses das ofertas recebidas e, a partir de um certo valor, parte dessas ofertas seja entregue às entidades em que o responsável em causa trabalhe. Tudo para evitar riscos como os referidos por Lacão - corrupção ou tráfico de influências.

Mas o assunto não é pacífico. Se o PS defendeu nesta reunião que cada entidade deveria criar o seu próprio código de conduta, estabelecendo nesse documento sem força de lei o valor mínimo que as ofertas têm de ter para que a sua entrega às entidades seja obrigatória (o partido propõe 150 euros, valor imposto aos membros do Governo), o PSD disse, em resposta a Lacão, preferir que seja registada uma "bagatela" a que a exigência de transparência diminua, num campo que admitiu ser "escorregadio" - por isso pouco propício à definição de valores mínimos. Tudo depois de o deputado comunista Jorge Machado se ter indignado: "Eu reuni na semana passada com uma universidade e recebi um bloco de notas, tenho de declará-lo?".

Fora o PSD, parece haver entre os partidos consenso à volta do valor dos 150 euros e da fixação de um valor mínimo para a entrega das ofertas - "um critério de objetividade", defendeu o CDS - e não do seu registo. No entanto, a maioria dos partidos preferiam que esse patamar não constasse apenas de códigos de conduta, perdendo assim força de lei, além de, com variações de entidade para entidade, poder-se dar lugar a injustiças - para o BE, por exemplo, códigos poderão ser úteis para concretizar especificidades de cada entidade e função, mas o valor deve ficar inscrito na lei.

Exclusividade e declarações de rendimentos

Da discussão fez ainda parte o tema da exclusividade, cujo princípio deve ser, para os deputados, geral nos cargos políticos e públicos, embora o PS defenda a exceção para a docência não remunerada em altos cargos da função pública. O BE continua a querer obrigar os deputados a exercer o cargo de forma exclusiva, mas esta solução não colhe apoios nos outros partidos.

Fechado ficou ainda o tema das declarações de interesses e rendimentos, que passarão a concentrar-se num só documento (sem estar disperso pela Assembleia da República, Tribunal Constitucional, etc), disponível online. A dúvida reside apenas em detalhes como se pormenores como as matrículas dos carros dos políticos devem ser públicas e se os cidadãos precisarão de algum tipo de justificação para consultar as declarações.