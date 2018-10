Marcelo condecora Marques Vidal: “Seis anos de corajoso serviço”

Não a reconduziu. Mas condecorou-a. Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu esta segunda-feira a Joana Marques Vidal a Grã Cruz da Ordem Militar de Cristo e sublinhou que esta condecoração "é mais, muito mais do que um gesto protocolar na linha da tradição".

"É também mais do que a justa expressão da amizade solidária da instituição que liderou nos últimos anos", afirmou o Presidente da República durante a cerimónia, no Palácio de Belém. "É mais do que o renovado apreço de diversos sectores de opinião e de comunicação, sublinhando o desempenho passado e apontando para perspetivas futuras."

Marcelo elogiou o mandato da ex-PGR, "seis anos de corajoso e dedicado serviço à causa pública". E associou esta condecoração ao que representa para o sector da Justiça: "Mais um momento para reafirmar a importância da Justiça, do Ministério Público, do combate contra a criminalidade e, em particular, contra a corrupção", afirmou.

"Nada nem ninguém travará o que é uma prioridade decisiva para a moralização da nossa vida coletiva", concluiu o Presidente, na presença do presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa.