Cavaco sobre Costa: um “meste em gerir a conjuntura” e em “empurrar para a frente os problemas de fundo”

“Quinta-feira e outros dias” já tem segundo volume. As memórias do ex-Presidente da República sobre o período 2011/2015 estão na livraria esta terça-feira. Cavaco Silva é duro com António Costa. Com Paulo Portas. E com António José Seguro.

"Poucos meses depois de terminar o meu mandato, ganhei a convicção de que o primeiro-ministro (...) era mestre em gerir a conjuntura política, em capitalizar uma aparência de "paz social" e em empurrar para a frente os problemas de fundo da economia portuguesa". É com esta descrição de António Costa que Cavaco Silva fecha as suas memórias sobre o período em que teve que coabitar com a chamada geringonça.

No segundo volume do livro "Quanta-feira e outros dias", Cavaco passa em revista o período de 2011 a 2015, desde a chegada de Pedro Passos Coelho a primeiro-ministro até à ascenção ao poder do líder do PS, com o apoio do PCP e do BE. Passando pelo atribulado resgate financeiro sob comando da troika.

No livro, que chega às livrarias esta terça-feira, Cavaco revela pormenores inéditos deste período atribulado e intenso da vida política portuguesa e é duro na avaliação de alguns dos seus principais protagonistas. A demissão "irrevogável" de Paulo Portas é descrita pelo ex-Presidente da República como um gesto "infantil" e "inaceitável". E António José Seguro, antecessor de Costa na liderança socialista, também sai mal no retrato cavaquista, por ter roído a corda do acordo que o ex-Chefe de Estado esteve à beira de conseguir entre PS, PSD e CDS para, na sequência da crise aberta no Governo pela demissão de Paulo Portas, garantir a estabilidade política até ao fim do programa de ajustamento e preparar o pós-troika, com a convocação de eleições antecipadas.

"A declaração de António José Seguro ultrapassou, pela negativa, tudo o que eu podia imaginar", escreve Cavaco, referindo-se à forma como soube pela televisão que o líder do PS tinha decidido "a rutura unilateral do processo de diálogo para um Compromisso de Salvação Nacional".

Cavaco Silva não poupa António José Seguro: "As impressões que registei por escrito depois de desligar a televisão, sob o impulso do que ouvira, são disso reflexo: uma demagogia politicamente pouco honesta, contrária ao espírito construtivo em que tinha decorrido as negociações", escreve o ex-Presidente. Que descreve o antecessor de António Costa no Partido Socialista como "um líder partidário simpático e correto nas conversas, mas que, perante os problemas, se revela inseguro, medroso e sem capacidade de liderança".

A impressão deixada em Cavaco Silva por António Costa é diferente - "Um homem de sorriso fácil, um político hábil e um artista da arte de nunca dizer não" - mas nem por isso muito positiva. Convicto de que o atual primeiro-ministro aprendeu com Pedro Passos Coelho que em política "uma excessiva preocupação em falar verdade não é um caminho para o sucesso", o ex-Presidente diz que Costa exibia sempre "uma atitude descontraída, sem revelar grande preocupação, como se tudo fossem meras trivialidades".