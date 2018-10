A receita de Costa para um Orçamento “de futuro”

De cada vez que António Costa apresenta o Orçamento do Estado para 2019 a uma nova audiência, as virtudes do documento parecem multiplicar-se: é bom para as famílias, para os jovens, para as empresas e, sobretudo, consegue conjugar isto tudo com um défice de quase zero por cento. A única crítica que parece sobrar, insiste a direita, é que este não é um Orçamento que pense além das eleições e mostre um esforço para acautelar tempos mais desfavoráveis na conjuntura económica. Mas nada para que Costa não tenha resposta preparada.

Foram estas as linhas principais de mais uma sessão de apresentação do Orçamento feita pelo primeiro-ministro, esta segunda-feira acolhido nas instalações da União de Associações de Comércio e Serviços, em Lisboa. Já passava meia hora das 21h, hora prevista para o início da sessão, quando o primeiro-ministro apareceu na sala onde era esperado por cerca de 450 militantes (contando ainda com deputados socialistas como Joaquim Raposo ou Helena Roseta). E, durante mais de quarenta minutos, dedicou-se a explicar a receita deste Orçamento.

Os ingredientes, insistiu Costa, são variados e vão responder às necessidades dos vários sectores: o primeiro-ministro insistiu principalmente nas novas políticas de habitação - uma prioridade assumida por este Governo quando criou uma secretaria de Estado para a área - e dos transportes, lembrando que neste OE haverá verbas para que todo o país possa oferecer passes mais baratos ou melhores transportes públicos (já se sabe que Lisboa e Porto optarão pela descida dos preços dos passes, mas o resto do país poderá escolher qual a melhor forma de aplicar o dinheiro consoante as suas necessidades). Mas também a Cultura terá o seu maior Orçamento de sempre e as universidades baixarão a propina máxima (uma bandeira do Bloco de Esquerda, aqui anunciada por Costa com entusiasmo).

O resultado, concluiu o primeiro-ministro, é um Orçamento “de futuro”. Uma forma de responder às críticas à direita, que tem apostado principalmente no argumento de que este OE é “chapa ganha, chapa gasta” e não deixa bases sólidas para os próximos anos. Para Costa, uma crítica sem sentido: desta vez, é a esquerda a deixar um Orçamento de défice quase zero, “de contas certas”, que garante “ao mesmo tempo crescimento económico, maiores rendimentos para as famílias e melhores contas públicas” - contas feitas, espera o primeiro-ministro, um Orçamento que deve “devolver a confiança à sociedade”.

Elencadas as virtudes do documento - com muitas farpas à direita, que “não acreditava” que esta legislatura se pudesse completar, para mais “sem nenhum orçamento retificativo”, mas sem referências aos parceiros de esquerda -, Costa deixou uma nota final: para este ser um Orçamento “de futuro”, é preciso que as bases agora deixadas para habitação acessível, transportes públicos baratos (que servem também a descarbonização da economia, lembrou) ou para mais emprego científico sejam continuadas, de forma a apostar nem boas condições para as novas gerações.

Costa entrou sem falar aos jornalistas, ignorando as perguntas sobre as contas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que esta segunda-feira transmitiu ao Parlamento que duvida da meta do défice de 0,2% e aponta para um mais elevado, de 0,5%. Quando a imprensa deixou a sala, num clima de satisfação geral dos militantes ali reunidos, prometiam-se horas de perguntas e respostas com o primeiro-ministro. “Vamos premiar o camarada que está de braço no ar e não desiste pela sua resistência...”, ouvia-se à saída. As sessões são demoradas e, esta semana, os ministros vão desdobrar-se em ações semelhantes pelo país, para dar a conhecer o Orçamento que Costa sublinhou por várias vezes com satisfação ser “o quarto e o último” da legislatura.