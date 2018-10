Marques Mendes: “Ministro da Defesa devia mandar fazer inspeção independente à PJM”

Luís Marques Mendes defende que novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, deverá "mandar fazer uma auditoria ou inspeção independente ao funcionamento da Polícia Judiciária Militar (PJM)", considerando que ainda falta "apurar responsabilidades administrativas e funcionais" do roubo das armas de Tancos, uma vez que a parte criminal está a ser investigada e que irá haver uma comissão de inquérito parlamentar.

"Enquanto o novo ministro não o fizer isto, ficará sempre uma suspeita", defendeu este domingo. Sobre a saída do Chefe de Estado Maior do Exército (CEME), que se demitiu esta semana, o comentador político da SIC considera que Rovisco Duarte "saiu tarde, a más horas e mal". "Já devia ter saído há um ano, até porque é mais responsável que o ministro da Defesa. Devia ter saído na altura [do roubo]", defendeu. "Agora foi empurrado."

A saída do CEME leva também Marques Mendes a considerar que o novo ministro da Defesa "entrou muito bem" no Governo. "Ganhou força e deu credibilidade às Forças Armadas." Quanto às restantes remodelações, elogia Pedro Siza Vieira, que é agora ministro adjunto e da Economia. "É uma pessoa competentíssima e acho que tem muita experiência."

Marques Mendes estima que o processo sobre a eventual incompatibilidade de Siza Vieira - relativo ao acumular da função de ministro adjunto com um cargo na empresa privada que criou um dia antes de entrar para o Governo e que ainda terá de ser decidido pelo Tribunal Constitucional (TC) - deverá "ser arquivado". "Se o TC considerasse que o ministro tinha violado a lei, a sanção seria ter de abandonar o cargo. Mas ele já não ocupa o mesmo cargo, portanto a sanção não pode ser aplicada", justificou o comentador.

Já sobre o facto de a mulher de Siza Vieira ser presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, área tutelada pelo ministério da Economia, o comentador da SIC não vê nisso "incompatibilidade nenhuma".

Da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019 que o Governo apresentou na passada segunda-feira, Marques Mendes destaca pontos positivos e negativos. O aumento das pensões, a redução dos passes, a melhoria da situação das famílias, o incentivo ao regresso de emigrantes e o défice próximo do zero são "o melhor do OE", diz.

Já o "pior do OE", para o comentador, é o "baixo crescimento económico em relação à União Europeia, a redução ligeira da dívida pública, a degradação dos serviços públicos, a falta de apoio às empresas e a manutenção de uma elevada carga fiscal".