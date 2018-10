Ministros já estavam demitidos enquanto aprovavam Orçamento

Era um sábado atípico aquele. Na véspera, a demissão de Azeredo Lopes tinha deixado o país em reboliço. O golpe foi duro e, no entanto, ali estavam os ministros, no edifício principal da Rua Professor Gomes Teixeira, prontos para aprovarem o quarto e último Orçamento. No final de um Conselho de Ministros que durou mais de 11 horas, António Costa havia reservado uma surpresa amarga para alguns: além de Azeredo, cairiam naquela noite Adalberto Campos Fernandes, Caldeira Cabral e Castro Mendes. Tinham acabado de aprovar um OE que não iam executar.

Para ler o artigo na íntegra clique AQUI