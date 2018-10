Parlamento recomenda desbloqueio da construção da ala pediátrica do São João

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução do PCP a recomendar ao executivo socialista "que desbloqueie a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João", no Porto.

O documento dos comunistas obteve votos favoráveis de todas as bancadas à exceção da do PSD, que votou contra.

Por seu turno, uma resolução dos sociais-democratas para que o Governo adotasse "todos os procedimentos e medidas necessárias para que se proceda à construção, no mais curto espaço de tempo possível, das novas instalações do centro pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João" (Porto) foi chumbada com votos contra de PS, BE, PCP e PEV e votos a favor de PSD, CDS-PP e PAN.

Na quinta-feira, no debate dos diplomas no plenário da Assembleia da República, oposição e maioria de esquerda trocaram acusações sobre as responsabilidades no atraso do início da construção, entre o atual Governo e os anteriores, nomeadamente o liderado por Passos Coelho (PSD/CDS-PP).

"São falsas as acusações do PSD de que o Governo [do PS] tem falta de vontade, como são falsas a de recorrer a expedientes para adiar o que já devia ter sido feito. Por mais que PSD queira ocultar realidade, que o Governo nada fez e bloqueia, a verdade é esta: em janeiro de 2019, o Hospital de São João deverá estar em condições de lançar a obra", garantiu o socialista Fernando Jesus.