OE2019. PSD tem “discordância profunda” com documento que prevê “crescimento fraco”

O líder parlamentar do PSD afirmou que a maioria dos deputados manifestou hoje "uma discordância profunda" em relação ao Orçamento do Estado por prever "um crescimento fraco", sem se comprometer ainda com o sentido de voto da bancada.

No final da reunião do grupo parlamentar social-democrata, que durou cerca de duas horas, Fernando Negrão disse aos jornalistas que "a maior parte das opiniões foram muito críticas" em relação ao documento entregue no Parlamento na segunda-feira perto da meia-noite.

"Não só em questões pontuais, mas principalmente numa questão nuclear: porque é que Portugal é dos países da OCDE que menos cresce? Esta é a razão fundamental de uma discordância profunda em relação a um orçamento que segue a linha dos anteriores de um crescimento fraco e exíguo", criticou Negrão.

Questionado se esta discordância é suficiente para o PSD votar contra o documento, Negrão respondeu: "Não sei, no fim os órgãos do partido decidirão se o voto será ou não contra".

Instado a pronunciar-se sobre a intenção do Governo, anunciada quarta-feira pelo ministro do Trabalho e Segurança Social de limitar o acesso às reformas antecipadas a quem aos 60 anos de idade tenha 40 anos de descontos, Negrão apelou a uma clarificação por parte do executivo.

"Primeiro temos de perceber qual a posição do Governo, num dia diz uma coisa - que é uma carreira contributiva de 40 anos para quem tem mais de 60 anos - e no dia a seguir vem dizer [outra], que é para quem começou a carreira contributiva com 20 anos e tenha agora 60 anos. Precisamos que o Governo clarifique qual a sua posição, depois tomaremos posição", afirmou.