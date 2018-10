Marcelo: se “o tempo é de recuperação económica”, é “o momento para agir na erradicação da pobreza”

Se a economia está bem e o superavit orçamental está à mão, Marcelo Rebelo de Sousa puxa uma nova prioridade para a agenda do Governo socialista: a erradicação da pobreza, que o Presidente diz que não pode "ser um assunto ao qual voltamos apenas nos momentos de crise".

"Agora que o tempo é de recuperação económica e financeira é o momento para agir", escreveu o PR numa nota que publicou esta quarta-feira na página oficial da Presidência a propósito do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza.

"A erradicação da pobreza e o combate às desigualdades sociais são dois dos problemas para os quais a sociedade portuguesa tem de olhar com determinação e vontade de agir", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de ter forçado o Governo a avançar com uma estratégia a nível nacional para acabar com os sem abrigo, o Presidente pede agora uma estratégia autónoma para combater a pobreza.

"Não esqueçam que ainda há em Portugal 3 mil sem abrigo, alerta Henrique Joaquim, diretor geral da Comunidade Vida e Paz, numa carta aberta que enviou ao Presidente da República e ao primeiro-ministro, que aponta o dedo ao Orçamento de Estado para 2019 por "falta de medidas concretas" para dar sequência à estratégia assumida pelo Executivo de António Costa.

Marcelo avisa que "o risco de pobreza não é uma situação marginal, que atinge apenas os mais vulneráveis", mas sim uma realidade que atinge perto de dois milhões de portugueses, "alguns deles com emprego".