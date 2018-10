Dirigente socialista questiona números de Centeno para a Função Pública: "É como a história do frango"

José Abraão, dirigente do PS e secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), não gostou de ouvir Mário Centeno a garantir que havia um “aumento do salário médio para a Função Pública superior a 3%”. Para o socialista, a margem orçamental encontrada pelo Governo é manifestamente curta e falar num aumento do salário médio superior a 3% é “manipular a opinião pública”.

“As médias são como tudo. É como a história do frango: um come a asa e dois comem o resto. Mas há um que continua com fome”, argumentou o socialista. “Ainda hoje ouvimos o ministro das Finanças a dizer que os trabalhadores da Administração Pública iam ter um aumento de 3%, com aumentos médios de 121 euros, juntando os anos de 2018 e 2018. E o que acontece é que a esmagadora maioria dos trabalhadores não tem esse benefício”, insistiu o socialista, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião da Comissão Política Nacional do PS.

No Orçamento do Estado para 2019, o Governo reserva “800 milhões de euros para aumento de remunerações na Administração Pública” e faz as contas: só com o efeito das progressões na carreira o salário médio dos funcionários públicos subirá 68 euros em 2019. Um número que atinge os 121 euros no conjunto de 2018 e 2019.

Ora, foram estes números que José Abraão questionou, argumentando que não se pode acenar com um bolo de 800 milhões que mistura promoções e progressões nas carreiras. Relativamente ao aumento dos salários, nada muda, como explicou Centeno durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2019: “Temos uma disponibilidade orçamental para aumentar salários de 50 milhões de euros. Essa é a resposta e a dimensão do orçamento para administração pública”.

De acordo com o próprio, José Abraão terá aproveitado a Comissão Política Nacional do PS para questionar a estratégia do Governo, exigir mais empenho (e dinheiro) nas negociações com os sindicatos e para lembrar a António Costa que “há mais vida para além do défice”. Segundo o socialista, o primeiro-ministro terá respondido: “Há mais orçamentos para além daquele de 2019”. Das duas umas: ou o líder socialista pretende apresentar algum trunfo a curto-médio prazo ou já conta com a vitória nas próximas eleições legislativas — só assim terá oportunidade de apresentar novo Orçamento.

Apesar das palavras de José Abraão, o Expresso sabe que a reunião da Comissão Política Nacional do PS decorreu sem sobressaltos e sem demonstrações de descontentamento. Com o quarto e último Orçamento praticamente aprovado, já ninguém quer assumir divergências, ouviu o Expresso de alguns dirigentes. “O PS vai ganhar as eleições. Aqui cada vez menos se desafina”, resumiu um socialista. E assim foi.