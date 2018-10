Da admissão de falhas ao desassossego. A história da relação atribulada de Rovisco Duarte com Tancos

Quatro dias após o Exército ter comunicado o desaparecimento de material de guerra em dois paioletes dos Paióis Nacionais de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, e detectado um burado numa das redes que protegem o local, o chefe demissionário do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, reconhecia que quem roubou o material de guerra tinha “conhecimento do conteúdo dos paióis” e admitia a possibilidade de uma fuga de informação.

O roubo terá ocorrido numa zona cuja vedação ainda não tinha sido reforçada com material mais resistente, no âmbito das medidas de melhoria da segurança das instalações militares, dizia também Rovisco Duarte, garantindo, porém, que “os planos de segurança e vigilância foram cumpridos”. “Estes roubos podem acontecer em qualquer país e em qualquer Exército, desde que haja vontades e capacidades”, afirmou, anunciando, na mesma ocasião, a abertura de um inquérito no Exército para apurar eventuais responsabilidades, que deveria decorrer em paralelo com a investigação conduzida pela Polícia Judiciária Militar (PJM) e pela Polícia Judiciária (PJ).

No mesmo dia, isto é, 1 de julho, sabe-se que Rovisco Duarte decidiu exonerar temporariamente, para desconforto de comandantes, generais e deputados, os cinco comandantes das unidades responsáveis pela segurança física e militar dos paióis, entre eles o Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Comandante do Regimento de Infantaria 15, o Comandante do Regimento de Paraquedistas, o Comandante do Regimento de Engenharia 1 e o Comandante da Unidade de Apoios Geral do Material do Exército (voltaria a nomeá-los para os mesmos cargos cerca de 15 dias depois).

Questionado sobre se houve ou não uma fuga de informação, respondeu que “quando se escolhem dois paióis num lote de 20, que por acaso não são os mais próximos da entrada, temos de tirar conclusões”. Dias depois, viria a dizer, em declarações à RTP, que decidiu exonerar os cincos comandantes das unidades “que estão de alguma forma relacionados com estes processos” por não querer que “haja entraves às averiguações”.

Rovisco diz-se “humilhado” e denuncia “erros estruturais inadmissíveis”

A 6 de julho, e já depois de uma visita aos Paióis de Tancos na companhia do Presidente da República, do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e do antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Pina Monteiro, que apresentou a sua demissão do cargo em fevereiro de 2018, Rovisco Duarte admitiu, em declarações aos deputados numa audição parlamentar que decorreu à porta fechada, sentir-se “humilhado” pelas falhas que aconteceram na instituição que liderava à época, sublinhou que a situação refletia um problema de comando e disse ter registado “erros estruturais inadmissíveis”.

O ex-chefe do Estado-Maior do Exército disse não compreender como é que houve um intervalo de 20 horas entre rondas e confirmou que a lista de armamento publicada pelo jornal “El Español” - em que se dava conta do desaparecimento de quase 1500 munições de nove milímetros, mais de 100 granadas de mão de diferentes tipos, 44 granadas-foguete antitanque de 66 mm, e várias cargas explosivas, como unidades de explosivo plástico - era verdadeira.

As declarações foram consideradas insatisfatórias por vários deputados, especialmente pelo deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos, que pediu a demissão de Rovisco Duarte, algo a que Azeredo Lopes respondeu de forma negativa. “Não deve em nenhuma circunstância ser demitido o CEME [Chefe do Estado-Maior do Exército]”, disse, sugerindo que em vez da demissão, os deputados deveriam sentir-se “contentes” com a atual chefia e com a forma como esta está a “enfrentar os problemas e a ajudar Portugal”.

No início de setembro de 2017, Rovisco Duarte mandou instaurar processos disciplinares a militares do Regimento de Engenharia n.º1, unidade que era responsável pela segurança dos paióis nacionais de Tancos quando estes foram assaltados. Entretanto, é comunicado o aparecimento do material num terreno na zona da Chamusca, a cerca de 25 quilómetros do perímetro militar, mas de imediato percebe-se que há material em falta - algumas munições de 9 milímetros - e material a mais - uma caixa de petardos - que não constava da lista original de material desaparecido.

As discrepâncias geraram alguma polémica, mas Rovisco Duarte optou por não embarcar nas discussão e afirmou que a situação era “perfeitamente compreensível” atendendo a “problemas de registo” do chamado “material volante”. Segundo o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o material que se encontrava nos paióis é usado para a instrução, razão pela qual muitas vezes há um atraso nos registos entre o material que é levantado e o que é devolvido.

Tancos é um “assunto encerrado”

O ano de 2018 começou com Rovisco Duarte a afirmar que o desaparecimento do material de guerra em Tancos era um “assunto encerrado”, depois de terem sido concluídos quatro processos militares que determinaram a pena mais gravosa a um sargento que não mandou fazer as rondas. “O Exército fez o que tinha a fazer. Todo o trabalho está feito”, afirmou então o ex-chefe do Estado-Maior do Exército.

Em julho, e nas vésperas de ser ouvido em audição na Assembleia da República, Rovisco Duarte anunciou que não ia entregar a listagem do material no qual apareciam descritos os bens apreendidos e os que se encontravam à guarda do Exército, que lhe fora solicitada pelo CDS, com a justificação de que tal documento, assim como o despacho que validou a apreensão do material, constam dos autos do processo e estão classificados como confidenciais.

Já durante a audição, esclareceu que “nunca o Exército deu garantias de que o material recuperado correspondia ao material furtado” e admitiu que o Exército não tinha capacidade ou legitimidade para garantir se havia ou não material militar em falta em relação ao que foi recuperado na sequência do assalto aos paióis de Tancos. No Parlamento, Rovisco Duarte lembrou que o material militar encontra-se sob custódia da PJ e, por isso, seria impossível avançar com qualquer tipo de “peritagem”, reconhecendo, ao mesmo tempo, que o caso de Tancos teve impacto no “prestígio” e “credibilidade” da instituição.

As comemorações do Dia da Brigada de Reacção Rápida, que se realizaram a 29 de setembro no estádio municipal de Tomar, no distrito de Santarém, a 29 de setembro, foram para Rovisco Duarte ocasião para garantir que, depois do roubo de armas ocorrido no ano anterior, não há razão para acreditar que há sequer uma ínfima possibilidade de tal situação se verificar de novo.

Sem fazer qualquer referência às detenções de agentes da PJM e da GNR, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército garantiu que tudo foi feito para garantir a segurança dos paióis do Exército e salientou “o enorme investimento que tem sido realizado nas medidas para a consolidação da segurança militar” em “praticamente todas as unidades do Exército. “[Esse investimento] dá-nos a tranquilidade de tudo termos feito no âmbito da segurança dos materiais, dos paióis e paiolins”, disse.

Noutra cerimónia, realizada dias depois em Lisboa para assinalar o ingresso de novos oficiais no Quadro Permanente da GNR, Rovisco afirmou-se “tranquilo e sereno” e disse não ter nada a ver com o roubo em Tancos. “Não tenho nada a ver com o assunto, é a única coisa que posso dizer nesta fase”, disse, recusando-se a adiantar mais informações.

Tranquilo e sereno ou desassossegado?

Mas Rovisco não estaria, afinal, assim tão tranquilo e sereno, conforme parece provar o seu pedido de demissão, dirigido esta quarta-feira ao novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. O pedido foi aceite e justificado pelo próprio Ministério da Defesa, que informou que Rovisco Duarte saiu por “motivos pessoais”.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou na página oficial da presidência ter recebido uma carta do até agora chefe de Estado-Maior do Exército a pedir a demissão. A justificação? “Razões pessoais” novamente.

Porém, Rovisco Duarte apresentou uma versão diferente da sua saída numa mensagem enviada ao ramo pela intranet do Exército, justificando-a com as “circunstâncias políticas”, que “assim o exigiram”. “Quando assumi funções, estabeleci uma linha de ação para o meu comando que assentava sobre uma visão de modernidade, qualidade e equilíbrio entre os diferentes subsistemas que compõem o Exército. Sabia que iria ser uma campanha dura e a realidade assim o provou”, escreveu ainda. É uma questão de decidir em quem acreditar.