CEME justifica demissão ao Exército: "As circunstâncias políticas assim o exigiram". Presidência disse que as razões eram "pessoais"

O general Rovisco Duarte apresentou a demissão esta quarta-feira e, segundo a nota da Presidência da República e o Ministério da Defesa, o CEME invocou "razões pessoais". No entanto, na mensagem que enviou ao ramo pela intranet do Exército, justificou a demissão de forma mais clara: "A todos vós, e unicamente a vós, devo uma explicação: as circunstâncias políticas assim o exigiram". A seguir, explicitou as razões que o levaram a demitir-se de funções, ano e meio depois de rebentar o caso de Tancos e 48 horas após a tomada de posse do novo ministro João Gomes Cravinho.

Depois de dois anos e seis meses de mandato, que terminava em março de 2019 - recorde-se que substituiu o anterior CEME na sequência da polémica sobre a discriminação de alunos homossexuais no Colégio Militar, - Rovisco Duarte fez um balanço aos seus homens: "Quando assumi funções, estabeleci uma linha de ação para o meu comando que assentava sobre uma visão de modernidade, qualidade e equilíbrio entre os diferentes subsistemas que compõem o Exército. Sabia que iria ser uma campanha dura".

"A realidade assim o provou", escreveu o general. Rovisco Duarte menciona a "condução dos assuntos administrativo-logísticos do Ramo", mas também os assuntos de "natureza operacional", quer "também no diálogo institucional com os diferentes atores, quer, ainda, na resolução dos problemas inopinados e graves que foram surgindo". Ou seja: as crises das mortes nos comandos, o furto do material de guerra dos paióis de Tancos e posteriormente toda a polémica em torno da recuperação do equipamento militar pela PJM.

