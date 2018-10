Área Metropolitana do Porto prepara estreia de passe único na primavera

Eduardo Vítor Rodrigues afirma a verba de €83 milhões, inscrita no Orçamento do Estado 2019 para lançar o 'Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART)', corresponde às suas expetativas, apontando, tal como em Lisboa, a data de 1 de abril para a entrada em vigor de passes sociais e passes únicos nos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Para o líder da AMP, o financiamento que permitirá aos utentes de transportes públicos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto deslocarem-se entre municípios com de passes mensais de tarifa única a um preço máximo de €40 “é uma verdadeira revolução na política de transportes”, sem constrangimentos de zonas independentemente do local de origem ao destino.

Os passageiros que optem por uma assinatura mensal dentro de um mesmo concelho irão desembolsar €30, enquanto os utentes de assinatura mensal metropolitana poderão circular por €40 euros em toda a rede de metro do Porto, STCP, CP e autocarros de empresas privadas, “mesmo nas carreiras não incluídas no mapa 'Andante'”.

Tal como em Lisboa, os menores de 12 anos viajarão de gratuitamente em toda a AMP, pagando cada agregado familiar até €80 euros/mês em assinaturas de transportes. “Ou seja, uma família em que mãe e filhos utilizem os transportes públicos só pagará dois passes, enquanto o terceiro, quarto ou quinto será gratuito”, refere o autarca socialista, acrescentando que a medida terá um impacto real na poupança das famílias.

“É uma solução de pequeno impacto para o Estado e grande impacto nas bolsas das famílias”, diz o autarca, que sustenta que são muitos os agregados em que, entre pais e filhos, as deslocações têm um peso de €100 ou €120 no rendimento mensal: “Com despesas de mais de dois passes, a maioria das famílias opta por usar o automóvel com tudo o que isso implica de pressão a nível de mobilidade nas cidades e degradação ambiental”.

Para o líder da AMP, a deslocação gratuita até aos 12 anos é ainda uma questão pedagógica, advertindo que “os hábitos incutem-se de pequenino”, o que o leva a defender que seja “extensiva aos filhos de ricos e pobres”. “Sem hábitos de transporte público, os mais jovens logo que atingem idade para isso começam a reclamar uma scooter ou então pegam no telemóvel e ligam para a uber”, comenta, salientando que a massificação de utentes de transportes públicos criará novos públicos e mais receita.

Sem transferências mensais, operadores irão à falência

A inevitável perda de receita para os operadores públicos e privados com a redução da receita tarifária é estimada num estudo preliminar da AMP em quase €14 milhões. “A somar aos défices já sustentados pelo Estado, a operação de redução de preços custará no caso da AMP €25 milhões”, adianta o autarca do PS.

Para financiar a operação, aponta duas fontes de financiamento público, o mais pesado vindo do Orçamento do Estado e uma fatia dos orçamentos municipais. Há duas semanas, o autarca esteve em Amesterdão com uma equipa técnica a visitar incubadores especializadas em mobilidade, garantiu ao Expresso que montagem da componente tecnológica da operação demorará três a quatro meses, razão pela qual aponta 1 de abril para a entrada em vigor dos novos tarifários. «Estamos a ver o que já se fez noutras cidades e conhecer boas práticas para precaver eventuais problemas”, diz.

Para que a mudança se torne efetiva e sem sobressaltos, Eduardo Vítor Rodrigues avisa, contudo, que o Governo tem de se comprometer a transferir “mensalmente os duodécimos devidos às áreas metropolitanas, de forma a permitir o pagamento mensal às empresas de transporte”. Sem essa garantia e “tendo em conta que o Estado se atrasa meses infinitos a pagar”, afirma ao Expresso que não haverá operadores que resistam “e passado pouco tempo irão à falência”.

Em março, o Conselho Metropolitano do Porto (CmP) encomendou à Universidade Católica do Porto e à faculdade de Engenharia da UP um estudo sobre a viabilidade de criar um modelo de passe para os transportes públicos com custo único para a região. Já concluído, o documento será apresentado em breve.