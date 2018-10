PS rejeita qualquer eleitoralismo no OE2019

O líder parlamentar do PS assumiu esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) vai ser aprovado, tal como os três anteriores, através dos partidos da esquerda parlamentar, recusando qualquer eleitoralismo no documento, que caracterizou como responsável.

"Este OE2019 é o quarto desta legislatura e realiza e consolida os sucessos que para a oposição eram impossíveis. Serão quatro orçamentos que serão aprovados, quatro anos de melhoria das prestações sociais, de diminuição do desemprego, de aumento do emprego, de crescimento da economia, que convergirá em 2017, 2018 e nas previsões para 2019 com a média europeia", afirmou Carlos César, nos passos perdidos do Parlamento.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou na segunda-feira a proposta de OE2019 na Assembleia da República às 23h48 horas, 12 minutos antes do prazo limite.

"São quatro anos de acréscimo da confiança dos investidores, por isso um orçamento de continuidade. Quem está ou esteve contra esta política não admira que esteja contra este orçamento. Quem acredita que este percurso bem sucedido pode ser consolidado e ampliado com as mesmas políticas estará, evidentemente, com a aprovação desta política orçamental", continuou o também presidente do PS.