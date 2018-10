PCP quer confirmar no Orçamento “medidas de sentido positivo”

O PCP considerou esta terça-feira que a proposta de Orçamento do Estado traz "um conjunto de medidas de sentido positivo" e "inseparáveis da contribuição" do partido, remetendo o anúncio do sentido de voto para depois de as confirmar no documento.

"Acabámos de receber o Orçamento do Estado há poucas horas, vamos verificar a adequação do seu conteúdo às perspetivas positivas do que foi o exame comum. O sentido de voto será anunciado após essa confirmação, esperando que o conteúdo do orçamento corresponda às perspetivas que estão criadas", afirmou o deputado do PCP António Filipe, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Na sua declaração inicial, António Filipe fez questão de salientar que a proposta orçamental para 2019 contém "um conjunto de medidas de sentido positivo que são inseparáveis da contribuição que o PCP deu" ao longo do exame comum do documento com o Governo.

"Consideramos que esta proposta continua limitada por opções do PS que limitam o alcance do que seria necessário para resolver os problemas estruturais com que o país se confronta", defendeu.