Mário Centeno: “O único orçamento eleitoralista desta legislatura foi o de 2016”

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o Orçamento do Estado para 2019, entregue na segunda-feira à noite no Parlamento, pode estar contaminado pelo “clima eleitoral”, mas Mário Centeno, ministro das Finanças, não concorda com a afirmação. Isto porque, e conforme sublinhou em entrevista à TVI, “o único orçamento eleitoralista desta legislatura foi o de 2016, em que pela primeira vez Portugal cumpriu as metas a que se propôs e que permitiram sair do procedimento por défice excessivo”. Permitiu, continuou Centeno, “que todos, dentro e fora do país, olhassem para a política orçamental portuguesa com outros olhos”. “Portugal foi quem criou mais emprego na Europa e isso é que ganha eleições, não este Orçamento”, disse ainda o ministro.

Na referida entrevista, que aconteceu na noite desta terça-feira, Mário Centeno garantiu que o presente orçamento, que descreveu como “muito realista e com um cenário macroeconómico fundado no que se tem observado em termos de avanços na economia portuguesa”, tem uma “margem de manobra” que permitirá ao Governo fazer um gestão orçamental em cenários de risco ou desaceleração da economia mundial. “A economia portuguesa foi a que mais emprego criou e provavelmente a que conseguiu baixar mais a taxa de desemprego comparativamente aos restantes países da zona. Temos uma legislatura de quatro anos sem derrapagem. O défice pode flutuar sem colocar em causa os serviços públicos.” Mas qual é o plano B? “Estamos focados no plano A”, respondeu simplesmente o ministro.

A proposta do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano inclui uma autorização legislativa para o Governo reduzir o IVA sobre a eletricidade em determinadas condições, de 23% para 6%. Terá isso de facto um efeito na vida das pessoas?, questionaram os jornalistas da TVI, ao que Centeno respondeu que a redução do IVA na parcela que diz respeito à potência contratada poderá fazer as famílias poupar entre dez a vinte euros por ano em eletricidade. A medida está, no entanto, condicionada a um autorização da Comissão Europeia, o que significa que não entrará em vigor em janeiro, conforme noticiou o Expresso. O ministro das Finanças notou ainda que o fim da obrigatoriedade da entrega do Pagamento Especial por Conta (PEC) é “essencial para as empresas” e que a proposta de Orçamento apresentada esta terça-feira prevê uma “redução forte dos impostos diretos”.

Mas será o Orçamento do Estado “capaz de gerar riqueza ou é meramente distributivo?”, foi questionado Centeno, que respondeu que os orçamentos “não são distributivos” e que “é preciso uma ideia sólida a sustentá-los”. “A ideia que estou aqui a passar tem esse propósito. As medidas para as empresas estão muito viradas para o crescimento. E no interior prevê-se que a taxa de IRC possa atingir a taxa zero. Focámo-nos em áreas muito específicas, ao contrário de reduzir taxas que dificilmente têm um impacto na economia”. Tem sido essa a estratégia do Governo, notou ainda o ministro, repetindo por fim uma ideia já muito proferida: “A margem orçamental do país tem de ser compatibilizada com o processo de consolidação orçamental”.