BE deixa passar OE, mas promete mais luta na especialidade

Numa primeira reação do Bloco de Esquerda à proposta de OE para 2019, a deputada e uma das principais negociadoras com o Governo, assumiu que, neste orçamento, tal como nos anteriores "conseguimos avanços importantes para a vida das pessoas". "Temos tido conquistas importantes", disse Mariana Mortágua, no Parlamento, aproveitando para sublinhar que o BE "batalhou muito" para alcançar o documento, entregue, esta madrugada, pelo Governo na Assembleia da República.

"Quem, como o Bloco, batalhou tanto, é natural que queira que essa luta continue na especialidade e continue a batalhar por melhorias e mais medidas no Orçamento", avisou a deputada.

Entre as prioridades para o próximo debate orçamental, contam-se os aumentos de salários na Função Pública (que o BE quer que privilegiem os vencimentos mais baixos e seja estabelecido um valor nominal de acréscimo), o crescimento do investimento público (sobretudo na Cultura e na Saúde) assim como "o aprofundamento da política de devolução de rendimentos".

Em matéria fiscal, o Bloco não desistiu de ver na especialidade a adopção de medidas de "justiça fiscal" e de redistribuição da carga de impostos. "Há espaço para introduzir novas medidas neste campo", disse Mariana Mortágua.

A deputada fechou, no entanto, a porta a mais mexidas nos escalões do IRS, sublinhando que a reforma deste imposto "foi feita no ano passado e terá o impacto final este ano". Na verdade há uma verba de 200 milhões de euros que será destinada ao encerramento do processo de reescalonamento do IRS, iniciado em 2018. "Este ano, as pessoas terão muito maior reembolso", garantiu a deputada do BE.