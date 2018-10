António Costa. “Muita gente não acreditava que aqui estaríamos para apresentar o quarto orçamento”

O primeiro-ministro esteve esta terça-feira na Assembleia da República para apresentar o Orçamento do Estado para 2019. António Costa sublinhou a criação de emprego, as reduções no défice e dívida, as mudanças no IRS e ainda o investimento na Saúde, com a luz verde para a construção de cinco hospitais.

Costa começou deixando uma alfinetada ao principal partido da oposição, ao mencionar que “muita gente não acreditava que aqui estaríamos para apresentar o quarto orçamento” e que os orçamentos não tiveram a necessidade de um retificativo.

“Este orçamento tem um objetivo fundamental, que é continuarmos a melhorar a vida dos portugueses e a nossa economia, com contas certas. Com este orçamento, 2019 volta a ser um ano em que vamos crescer economicamente, e vamos crescer mais do que a média da UE, continuando a convergir, vamos continuar a reduzir o desemprego, já temos 321 mil postos de trabalho criados e a previsão que temos é que durante o próximo ano atinjamos 367 mil postos de trabalho. vamos continuar a reduzir o défice, a dívida e vamos continuar a aumentar o investimento público.”

O primeiro-ministro disse ainda que há “mais 27 mil famílias” que estarão isentas de tributação do IRS. Costa anunciou ainda a redução das tarifas na energia. “Com essa redução, as famílias vão ver na conta da luz uma redução de 6% do que seria o seu custo. Para além disso, haverá uma redução para a taxa do IVA incidente sobre os contadores.”

Os mais idosos, diz o PM, vão beneficiar de uma atualização das pensões, enquanto nos mais jovens a medida com mais impacto prende-se com as medidas afetas ao abono de família. É reposto, por exemplo, um quarto escalão do abono de família até aos três anos.

O Governo diz que vai “prosseguir o descongelamento de carreiras” na função pública. Haverá contactos com sindicatos para que “possa haver atualização dos vencimentos dos funcionários públicos”.

Na Saúde, haverá mais 500 milhões para investir, nomeadamente com a construção de cinco hospitais, na zona oriental de Lisboa, Seixal, Alentejo, Sintra e Funchal. António Costa anunciou ainda o investimento de 83 milhões de euros nos transportes públicos, disse o primeiro-ministro.

Sobre as medidas destinadas às empresas, António Costa sublinhou o alívio na tesouraria das empresas, permitindo-lhes não terem de suportar os encargos dos pagamentos especiais por conta e eliminando a colecta mínima. Por outro lado, acrescentou o primeiro-ministro, são alargadas as deduções fiscais para as empresas que reinvistam os seus proveitos, seja no reforço dos capitais próprios ou em investimento. "Se o fizerem no interior, têm majorações muito significativas de 20% do que podem deduzir se fizerem esse esforço, concluiu António Costa.