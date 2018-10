António Costa. “Muita gente não acreditava que aqui estaríamos para apresentar o quarto Orçamento”

António Costa chegou ao auditório António Almeida Santos, no Parlamento, já bem para lá das 7 da tarde, hora marcada para reunião entre primeiro-ministro e bancada parlamentar do PS. Em jeito de revisão da matéria dada e a jogar em casa, o líder socialista aproveitou os primeiros minutos da sua intervenção para apontar o dedo a todos — à direita, leia-se —que duvidaram da sobrevivência da atual solução política.

“Muita gente não acreditava que aqui estaríamos para apresentar o quarto e último Orçamento. E quem se habituou ao governo anterior, duvidava que só houvesse um Orçamento por ano”, ironizou o primeiro-ministro.

Ao seu lado, Costa tinha Pedro Nuno Santos, António Mendonça Mendes, Carlos César e Filipe Neto Brandão. A descontração era tal que António Costa fez a intervenção à porta aberta, para jornalista ver e ouvir. O grande ausente foi mesmo Mário Centeno, mas, a julgar pela aparente satisfação dos deputados socialistas, o Orçamento está mais do que aprovado pelo grupo parlamentar do PS.

De resto, o primeiro-ministro limitou-se a repetir o que Centeno dissera horas antes, no Ministério das Finanças, durante a apresentação do Orçamento do Estado. Este Orçamento, sublinhou Costa, é bom porque permite “crescer mais do que média europeia”, “reduzir o desemprego, o défice e a dívida”, e “investimento público”.

É bom e chega a todos, sugeriu o primeiro-ministro. Sugeriu e repetiu, como quem passa a lição à turma. É bom para as famílias, graças às alterações nos escalões do IRS introduzidas em 2018 e que ainda terão efeitos no próximo ano, à redução da fatura da eletricidade, e à redução dos preços nos transportes. É bom para os pensionistas, graças ao novo aumento extraordinário das pensões e ao fim do fator de sustentabilidade para as longas carreiras contributivas. É bom para os jovens, que vêem reforçado o abono de família e ainda têm manuais escolares gratuitos até ao 12º ano de escolaridade.

E claro, é bom para os funcionários públicos, como fez questão de recordar António Costa. Primeiro, porque há descongelamento das carreiras. Depois, porque ainda vai existir um aumento nos salários, a ser negociado com os sindicatos.

No limite, é bom para todos, reforçou o líder socialista, já que, assegura Costa, o Governo vai terminar a legislatura com um investimento no SNS de mais de 500 milhões de euros, “113 novos centros de saúde e 20 novas unidades de saúde familiar”. Mais: a partir de 2019, será ainda melhor, garantiu o primeiro-ministro, porque o Governo vai arrancar “a construção de cinco novos hospitais”.

É bom até para as empresas, jurou o primeiro-ministro, já que acabou com o Pagamento Especial por Conta e alargou das deduções fiscais para as empresas que reinvestem os seus proveitos, com um bónus especial para as que o fazem no interior.

É bom para todos, repetiu à exaustão o líder socialista. “Este é um Orçamento do Estado que dá continuidade a boas políticas que têm dado bons resultados”, rematou Costa, perante o olhar de aprovação dos deputados. É tão bom que chega para a maioria absoluta? No PS, já estão todos (ou quase todos) a pensar no mesmo.