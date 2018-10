PCP e BE: a luta continua #nasredessociais

São as boas notícias do Orçamento do Estado (OE) que têm a marca do PCP, garantem os comunistas. Para que não haja confusão, a hashtag diz tudo: #marcaspcp. É com este "selo" que os comunistas estão a partilhar nas redes sociais uma imagem com a lista de medidas do próximo OE que, segundo dizem, se devem à sua pressão sobre o Governo. O BE, o rival dos comunistas à esquerda do PS, está a fazer o mesmo: também divulga nas redes sociais uma imagem com as "medidas do Bloco" neste Orçamento. #blocofazadiferença é uma das hashtags dos bloquistas.

Há anos que a luta continua à esquerda, e agora não dá tréguas nem nas redes sociais. Os bloquistas sempre tiveram presença forte no Facebook, Twitter e Instagram, mas desde este ano os comunistas decidiram recuperar o terreno perdido. Tanto as contas institucionais como as contas pessoais de deputados e dirigentes dos dois partidos fazem tudo para passar a palavra sobre os ganhos que cada lado reivindica na negociação do Orçamento. A questão é que, em relação a algumas medidas, ambos reivindicam a responsabilidade.

É o caso do fim do corte nalgumas pensões antecipadas. Tanto comunistas como bloquistas garantem que foi por iniciativa sua que essa medida foi introduzida no OE. "Fim do corte de sustentabilidade em 2019 para todas as pessoas com 40 anos de descontos aos 60 anos de idade", lê-se na propaganda do BE, mais explicativa. O PCP reivindica a mesma medida com menos palavras: "Fim da penalização do fator de sustentabilidade".

Outra boa notícia do próximo OE que ambos garantem ser sua marca é a "redução do custo da energia", conforme se lê nas imagens divulgadas pelo PCP. Ou, na versão do BE, o "corte nos custos da energia em 5% em 2019 e 2020". Bloquistas e comunistas já haviam reivindicado publicamente a paternidade destas duas medidas e voltam a fazê-lo na guerra digital.

O partido de Jerónimo de Sousa acrescenta na sua lista das #marcaspcp o "aumento mínimo de 10 euros nas pensões de reforma", os "manuais escolares gratuitos até ao 12º ano", a "eliminação do regime de coleta mínima obrigatória do PEC" e o "aumento do abono de família entre os 3 e os 6 anos". São os "avanços no Orçamento do Estado para 2019 com a marca do PCP!", garantiu o deputado comunista Paulo Sá, um dos primeiros a partilhar esta informação no Facebook.

As outras "bandeiras" do BE são o "teto máximo das propinas reduzido em 212 euros", "redução do IVA dos espetáculos para 6% (excluindo tauromaquia)" e o "alargamento do subsídio social de desemprego". "A força do Bloco de Esquerda faz toda a diferença", assegura Fabian Figueiredo, um dos responsáveis bloquistas a divulgar a mensagem.