Orçamento para 2019. Marcelo refém do “eleitoralismo” de rigor de Costa

Nada de cedências a eleitoralismos, avisou o Presidente da República um ano antes do Orçamento para 2019. Mas a dupla Costa/Centeno foi hábil. Dão a muitos, mas dão pouco. Fazem engenharia orçamental. E exibem um défice microscópico. Contra o eleitoralismo de rigor, Marcelo pode pouco. Mas pode carregar nas tintas dos avisos para futuro. Se o vento muda ...

Há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o Orçamento de Estado para 2018 em tempo recorde: recebeu-o a meio da tarde e assinou-o "de imediato". Este ano há fortes probabilidades de a cena se repetir. Apesar dos avisos ao Governo que incluiu no decreto de promulgação do último OE, já a pensar no seguinte - "a existência de duas eleições em 2019 não pode, nem deve, significar cedência a eleitoralismos" - o Presidente dificilmente conseguirá descolar de um documento que foi construído para agradar a quase todos, mas sem nunca pôr em causa "a linha correta do défice orçamental".

Foi essa uma das condições que Marcelo explicou ter sido decisiva para promulgar o Orçamento de há um ano. As outras foram a "inexistência de dúvidas de constitucionalidade", o facto de o OE ter o apoio de uma "clara maioria parlamentar", e o facto de "representar um sinal mais no domínio da estabilidade política e institucional". Um ano passado, continua a ser tudo verdade: o Orçamento para 2019 não deverá chocar com a Constituição, mantém o apoio da maioria de esquerda, fica paredes-meias com um défice zero, e garante que a legislatura vai mesmo chegar ao fim.

Saber se este é ou não um Orçamento eleitoralista - questão que Marcelo impôs na agenda política com um ano de antecedência - quase deixou, entretanto, de ser uma pergunta com sentido. Porquê? Pelo simples facto de que António Costa, depois de ter inventado a solução governativa que transformou uma derrota eleitoral numa maioria, também inventou (com a decisiva ajuda de Mário Centeno) a engenhosa fórmula orçamental que lhe permite contentar parceiros de esquerda, funcionários públicos, reformados e famílias, ao mesmo tempo que cumpre com os ditames do Eurogrupo. A cereja neste bolo é a eleição de Centeno para presidente da instituição.

"Acabámos com o mito de que, em Portugal, é a direita que sabe governar a economia e as finanças públicas", disse o primeiro-ministro em maio. O resto vem do bom desempenho da economia portuguesa com a ajuda da conjuntura externa, e foi explicado esta semana no Parlamento pelo secretário de Estado Pedro Nuno Santos: "As melhorias da economia são utilizadas na vida das pessoas". Está lá tudo: se o Governo prevê para 2019 um crescimento de 2,2%, apenas uma décima abaixo do deste ano, é mais fácil justificar e perceber a existência de medidas dirigidas às pessoas.

Difícil poderia ter sido para o Presidente da República engolir a reposição de rendimentos a que Costa e Centeno cederam logo no seu primeiro Orçamento de Estado. Mas apesar de o centro-direita, a sua família política, ainda estar na altura alinhada com Pedro Passos Coelho, que dia a dia dramatizava os riscos de trocar a devolução gradual pela total, Marcelo cobriu a parada do Governo socialista. E a verdade é que o Orçamento para 2019, embora mais focado em dar alguma coisa a quase todos, não é mais despesista do que os anteriores.

A estratégia de engenharia orçamental seguida por Centeno faz com que o acréscimo de despesa seja compensado com um previamente assegurado acréscimo de receita. E a imagem de rigor tem sido acautelada pelo primeiro-ministro que, apostado em contrariar o selo de eleitoralista, exibe com orgulho que para dar 50 milhões aqui é preciso tirar 50 milhões ali. Foi assim, aliás, que Costa assumiu não poder ceder às reivindicações da Fenprof e pagar nove anos de progressões nas carreiras aos professores.

As dotações aparentemente disponíveis para aumentos salariais (50 milhões?), para aumentos extraordinários de pensões (habituais e previsíveis) ou para dar manuais escolares gratuitos a todos até ao 12º ano ficam longe de um OE de derrapagem para fins eleitorais. O défice que o diga. Para Marcelo Rebelo de Sousa, não está fácil chatear António Costa.

Atenção ao crescimento

Neste quadro, ficam os avisos que o Presidente da República associou ao decreto de promulgação do Orçamento do ano passado. Nomeadamente no que toca aos custos "para futuro" de medidas orçamentadas e à escassez de apoios às empresas por forma a acautelar "o papel crucial do investimento interno e externo".

Esta pode ser a principal falha para o Presidente apontar ao OE do próximo ano, tendo em conta que, tirando o fim do pagamento especial por conta para as pequenas e médias empresas, ainda mal se ouviu falar de apoios às empresas no Orçamento "eleitoralista".

Os bónus do Governo socialista são sobretudo para funcionários e famílias. A confirmarem-se no documento final faltas de atenção nos apoios ao investimento e exportações, Marcelo não deverá deixá-las passar em branco. Da mesma forma que a conjuntura o convida a repetir os avisos de há um ano para o sistema financeiro, para que os bancos "não voltem a cometer os erros do passado que levaram à crise financeira".

Mais ou menos eleitoralista, certo é que o Orçamento de Estado para 2019 terá promulgação presidencial certa e rápida. Porque dando a quase todos, não pisa o risco. E porque sendo certo que a bandeira do rigor também é um grande trunfo eleitoral, nenhum Presidente da República vai pôr em causa o cumprimento das regras do euro.

O último Orçamento da legislatura confirma, isso sim, a máxima com que Marcelo Rebelo de Sousa batizou António Costa no arranque da geringonça: o primeiro-ministro é "um otimista irritante". A crer no resultado do eleitoralismo de rigor, a sorte protege mesmo os audazes.