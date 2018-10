João Galamba é o novo secretário de Estado da Energia. O antigo porta-voz do PS assume assim a pasta deixada vaga por Jorge Seguro Sanches.

Deputado socialista e vice-presidente da bancada parlamentar, João Galamba deixou o cargo de porta-voz do partido em maio, altura em que abandonou também a Comissão Permanente do PS.

Galamba chega ao cargo num momento especialmente delicado. Com a última remodelação, a pasta da energia passou para a tutela do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que terá agora de herdar o diferendo que o Governo mantém com a EDP. O Executivo socialista está a negociar com a elétrica para que esta volte a pagar a contribuição extraordinária sobre o setor energética (CESE).

E há mais. O Governo mantém outro conflito com a EDP em torno das rendas excessivas pagas à EDP -- os chamados CMEC -- Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) --, diferendo que já chegou a tribunal e que põe em xeque os interesses da empresa liderada por António Mexia.

