Apresentação do Orçamento do Estado foi adiada. Mário Centeno só fala nesta terça-feira

A conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foi adiada. Ao contrário do que é habitual, Mário Centeno só apresentará publicamente o documento na terça-feira.

De qualquer forma, o Governo terá de entregar o Orçamento ainda hoje, até às 23h59, hora limite. Durante a tarde, a previsão de entrega do articulado e do relatório foi sendo sucessivamente adiada. Chegou a circular a informação de que o documento chegaria à Assembleia da República às 22 horas, mas o prazo indicativo acabou por ser largamente ultrapassado.

Ainda não são conhecidos os motivos que terão motivado este atraso, mas estarão relacionados com as reuniões entre Governo e parceiros à esquerda que decorreram esta tarde, no Parlamento. Bloco de Esquerda, PCP e PEV terão exigido a clarificação de algumas normas do OE2019, fazendo derrapar o prazo definido pelo Executivo socialista.