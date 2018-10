Siza Vieira: novo ministro da Economia ainda sujeito a possível demissão

Pedro Siza Vieira tem um processo no Tribunal Constitucional - já com parecer do Ministério Público - à espera que os juízes avaliem se é ou não demitido por causa de uma violação da lei das incompatibilidades detetada há cinco meses. Só em 2019 é que deve haver decisão

Pedro Siza Vieira, o ministro adjunto que será o novo ministro da Economia na remodelação anunciada este domingo, continua no limbo até que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Os juízes do Palácio Ratton já têm o parecer do Ministério Público sobre se o antigo advogado deve ou não ser demitido por ter violado o regime de incompatibilidades previsto na lei das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos, como o Expresso noticiou na edição deste sábado. Siza Vieira chegou a responder aos esclarecimentos pedidos pelo MP, para justificar uma situação que a lei contempla com a "demissão".

O ministro adjunto tinha vindo a assumir cada vez mais protagonismo nas áreas económicas e era há meses apontado como um possível substituto de Caldeira Cabral. No entanto, apesar de não ser conhecido ainda o conteúdo do parecer do Ministério Público, o futuro de Siza Vieira no Governo permanecerá provisório até o plenário dos 13 juízes do Constitucional se pronunciar - apesar de não terem um prazo para o fazer. Como o Expresso escreveu este sábado, já há agendamentos a serem feitos para dezembro e a questão do ministro não consta desse planeamento. Portanto, é possível que a decisão se arraste e só seja conhecida em 2019.

O ministro ficou nesta situação indefinida há cinco meses depois de o jornal Eco ter noticiado que Siza Vieira acumulou o cargo no Governo com o de sócio-gerente (com a sua mulher) de uma empresa imobiliária, a Prática Magenta. A lei proíbe a acumulação de funções no Governo com lugares executivos em empresas. A sociedade tinha sido criada a 20 de outubro, um dia antes de o advogado entrar para o Governo, com um capital social de 150 mil euros. Quando a polémica rebentou, Siza Vieira invocou o desconhecimento da lei como justificação para se ter mantido naquela situação incompatível.

A lei das incompatibilidades diz o seguinte: o cargo de ministro "é incompatível com quaisquer outras funções, profissionais ou não, bem como com a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativos". O ministro argumentou sempre ter como atenuante o facto de ter estado nessa situação apenas por dois meses e também porque a empresa nessa fase não teve qualquer atividade.