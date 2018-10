Pedro Siza Vieira passa a ministro Adjunto e da Economia

O primeiro-ministro propôs hoje ao Presidente da República que o atual ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, de 54 anos, fique também responsável pela pasta da Economia, em substituição de Manuel Caldeira Cabral.

Ministro Adjunto no XXI Governo Constitucional desde Outubro de 2017, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1987).

Na sua atividade académica, foi monitor na Faculdade de Direito de Lisboa e assistente na Universidade Autónoma de Lisboa e ainda, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Nova de Lisboa.

Como advogado, foi sócio da Morais Leitão, J. Galvão Teles e Associados, Sociedade de Advogados e, de 2002 a outubro de 2017, sócio da Linklaters LLP, sendo Managing Partner do escritório de Lisboa desta sociedade, entre 2006 e 2016.

Entre outras funções, Pedro Siza Vieira foi membro da Direção da Associação das Sociedades de Advogados de Portugal e presidente da Associação Portuguesa de Arbitragem.

No plano profissional, destacou-se ainda no desempenho de funções no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e vogal da Comissão Executiva da Estrutura de Missão para a Capitalização de Empresas.

O Expresso na sua edição de ontem noticiava que os juízes do Tribunal Constitucional já tê em mãos o parecer do Ministério Público sobre se o ministro deve ser demitido por ter acumulado durante dois meses o cargo na equipa de António Costa com o de sócio-gerente da empresa Prática Magenta apesar da lei proibir a acumulação de funções no Governo com lugares executivos em empresas.

Assim, a indicação do seu nome para a pasta da Economia pode ser lida como um sinal de que o Primeiro-Ministro acredita que o Tribunal Constitucional não levantará problemas sobre a eventual incompatibilidade criada com a sua entrada no executivo para substituir Eduardo Cabrita no momento em que este passou para a Administração Interna, de onde tinha saído Constança Urbano de Sousa, na sequência dos incêndios do ano passado.

No entanto, a pasta da energia salta do ministério da Economia para o ministério do Ambiente, que passa a designar-se Ministério do Ambiente e da Transição Energética, continuando entregue a Matos Fernandes. E, neste caso.poderá estar em causa uma antecipação a eventuais polémicas, uma vez que Pedro Siza Veira, enquanto sócio da Linklaters LLP, foi advogado da empresa China Three Gorges, que lançou uma OPA sobre a EDP e a sua subsidiária EDP Renováveis.