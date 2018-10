O cavalinho apanhou chuva: porque saem uns ministros e porque entram outros

O tempo muda tudo. António Costa foi defendendo todos os seus ministros até limite, mas acabou anunciar a substituição de quatro este domingo, numa remodelação vasta como há quase 20 anos não se via. Há razões que justificam cada ministro que sai: má gestão política, inabilidade, foco de polémicas, apagamento ou erro de casting. O primeiro-ministro dá assim o tiro para um ano político infernal que só acabará no outono de 2019 com as eleições legislativas. Com os novos perfis, parece procurar estabilidade na Defesa, competência técnica e refrescamento na Saúde, liderança e influência na Economia e capacidade executiva na Saúde. Por é que uns saem e por que razão outros entram.

Ministério da Saúde

Sai Adalberto Campos Fernandes: o cavalinho foi posto à chuva

Foi apenas há dois meses que António Costa disse esta frase numa entrevista ao Expresso, para demonstrar confiança no ministro da Saúde: "Se alguém espera que o professor Adalberto Campos Fernandes deixe de ser ministro para que esses problemas [da Saúde] se resolvam por artes mágicas podem tirar o cavalinho da chuva". Apesar desta declaração, a saída de Adalberto Campos Fernandes do Governo era há muito expectável. Comenta-se, aliás, que terá sido o próprio a pedir para sair. Percebe-se porquê: o ministro, cuja escolha foi muito elogiada pelo sector da Saúde, tornou-se um ativo tóxico para o próprio PS -- ao ponto de muitos socialistas criticarem, em surdina, a prestação do governante.

À incapacidade para conter as greves quase permanentes de médicos, enfermeiros e demais profissionais da Saúde, somaram-se outros episódios: as demissões nas administrações hospitalares, as queixas de falta de investimento no SNS, o problema da aplicação das 35 horas de trabalho semanais (que Adalberto forçou contra todos os avisos, do sector e da oposição política), o pitoresco episódio da (não) transferência do Infarmed para a cidade do Porto (que António Costa descreveu como uma “inabilidade” política), até aos problemas, ainda não resolvidos, registados na ala pediátrica do Hospital de São João, em que crianças com doenças oncológicas continuam a receber tratamentos em condições consideradas “indignas”.

Tudo contribuiu para a queda de Adalberto. Mas houve um factor que provocou um desgaste ainda maior: a incapacidade que lhe foi sempre apontada de se impor às decisões de Mário Centeno. A relação entre os dois era tudo menos perfeita. Para memória futura fica o momento em que, em pleno Parlamento, o ex-ministro garantiu: “Somos todos Centeno”, uma frase classificada no interior do próprio PS como politicamente desastrosa e que escondia sinais de uma relação cada vez mais tensa.

Em julho, na mesma entrevista ao Expresso, António Costa reconhecia, implicitamente, que o trabalho de Adalberto era prejudicado pela preponderância de Centeno. “Sei que é muito injusto quando naqueles estudos de opinião sobre quem é o melhor ministro, há uns que brilham muito à custa das notas dos outros. Mas isso faz parte da vida do Governo”. Com esta remodelação, Adalberto Campos Fernandes deixou, definitivamente, de brilhar.

Entra Marta Temido: crítica das relações com as Finanças

À medida que Adalberto Campos Fernandes descia nos índices de popularidade dos socialistas, o nome de Marta Temido ganhava cada vez mais força para ocupar a pasta da Saúde na opinião de dirigentes partidários. Com uma curiosidade: os dois terão entrado em rutura quando Temido foi presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Pela mão de Adalberto Campos Fernandes, a nova ministra chegou ao topo da ACSS em 2016. No entanto, menos de dois anos depois, Temido pediu para deixar o cargo, escusando-se a fazer mais comentários. Publicamente, Temido, que não tem experiência em cargos políticos, nunca deixou de criticar o “subfinanciamento” a que está sujeito o SNS e a “desconfiança” entre as Finanças e a Saúde.

“Neste momento existe uma relação de desconfiança mútua. Das finanças em relação à saúde, da saúde em relação às finanças, da saúde em relação aos seus administradores, dos administradores em relação à saúde”, afirmou a nova ministra, numa entrevista concedida ao “Público”, logo depois de deixar a ACSS. É certo que vai trabalhar com o Orçamento para a Saúde deixado pelo seu antecessor, mas conseguirá impôr-se a Centeno quando tiver de o fazer?

Ministério da Economia

Sai Manuel Caldeira Cabral: tímido e sem poder

“Tímido e talvez discreto demais”, disse António Costa de Manuel Caldeira Cabral, o seu ministro da Economia, no Congresso do PS, há dois anos. O adjetivo seria mais tarde usado pelo deputado do CDS, Pedro Mota Soares, para uma rábula parlamentar em que desfiou um rol de sinónimos perante o ministro: “Acanhado, amedrontado, apoucado, assustadiço, mijote, mole”, etc., etc. Caldeira Cabral reagiu: “Discreto não é insulto e tímido também não. É simplesmente uma característica que não tenho. Prefiro ter políticas ousadas do que políticas tímidas de apoio às empresas”. O problema é que a impressão não se dissipou. Acentuou-se com a entrada de Pedro Siza Vieira em cena há um ano, depois da transferência de Eduardo Cabrita de adjunto para a Administração Interna, na sequência da remodelação de Constança Urbano de Sousa.

A irrelevância política de Caldeira Cabral começou no dia em que tomou posse de um ministério com poucos instrumentos. Não tinha o AICEP, que está nos Negócios Estrangeiros; não tinha os fundos europeus, que estão no Ministério das Infraestruturas; não tinha os Transportes que também estão nas Infraestruturas e no Ministério do Ambiente. O novo pacote de instrumentos para a reestruturação de empresas é partilhado com a ministra da Justiça. O programa Interface para acelerar a transferência de tecnologia das universidades para as empresas depende do ministro da Ciência, Manuel Heitor. E o programa Capitalizar era de Siza Vieira.

Enquanto os louros do crescimento económico iam todos para Mário Centeno, o ministro das Finanças, Caldeira Cabral permanecia quase invisível e tinha secretários de Estado que funcionavam com verdadeiros ministros na Energia, no Turismo e na Indústria (pelo menos enquanto João Vasconcelos esteve no Governo). O destino parecia traçado para quando uma hipótese de remodelação aparecesse. Académico e aristocrata da linha do Estoril, tinha jeito para falar com CEO de grandes empresas, e sobretudo com investidores estrangeiros, mas não demonstrava a mesma disponibilidade natural para ser o interlocutor de pequenos e médios empresários e industriais portugueses, chegaram a confidenciar ao Expresso fontes socialistas. Havia ainda uma perceção de que tinha pouco poder: Mira Amaral chegou a dizer que “o ministro da Economia depende de todos e manda pouco” e António Saraiva, da CIP, chegou a transmitir a mesma ideia em entrevistas.

Entra Siza Vieira: de quase ministro da Economia a ministro efetivo das empresas

Vai tomar conta de um ministério sem todos os instrumentos de que um ministro da Economia pode precisar - e ainda perde a Energia para o Ambiente - mas tem uma característica fundamental: tem poder e os outros membros do Governo percepcionam esse poder, pela proximidade que tem com o primeiro-ministro (de quem é amigo desde os tempos da faculdade).

De há um ano para cá, desde que chegou ao Governo, que tem sido exatamente Pedro Siza Vieira a surgir em público com um discurso de ministro da Economia. No início de maio fez uma intervenção no Porto onde quem o ouviu ficou com a sensação de estar escutar um ministro de pasta económica: fundos comunitários para empresas, incentivos à exportação e qualificação dos recursos humanos.

Dias depois, Siza Vieira daria uma entrevista ao Jornal de Negócios, em que um dos temas principais era o programa Capitalizar, destinado às empresas e que estava sob a sua alçada. “Siza Vieira já fala como se fosse ministro da Economia”, chegou a lembrar um dirigente público ao Expresso. “Mais vale falar com ele ou com o primeiro-ministro do que passar pela Horta Seca porque o ministro da Economia não existe”, diria uma fonte empresarial quando o Expresso publicou, a meio deste ano, um artigo sobre a fragilidade de Caldeira Cabral perante a ascensão de Siza Vieira.

Siza Vieira muda de pasta, ganha força política, mas mantém duas fragilidades. Primeiro, um problema de incompatibilidades deixa-o à mercê de uma decisão do Tribunal Constitucional para continuar no Governo. Em segundo lugar, o facto de ter sido um dos mais conceituados advogados de negócios até há um ano, pode limitá-lo na acção política e impede-o de contactar com setores como os transportes (foi advogado do Grupo Barraqueiro, accionista da TAP) e a energia (por o seu antigo escritório ter os accionista da EDP China Three Gorges).

Ministério da Defesa Nacional

Sai Azeredo Lopes: o ministro azarado com gestão política desastrosa

José Alberto Azeredo Lopes tinha aquele toque de midas ao contrário. Tudo o que exigisse subtileza na gestão política corria o risco de se tornar um desastre. Foi assim no caso do Colégio Militar que levou à demissão do anterior chefe do Estado Maior do Exército - quando pediu a demissão do diretor do colégio Militar desautorizando o CEME -, foi assim no caso da morte do comandos, mas a inabilidade política acentuou-se sobretudo depois do furto das armas de Tancos. A denúncia de que tinha sido informado sobre a encenação na devolução das armas ditou-lhe o fim da linha.

O ministro não foi demitido mas demitiu-se na sexta-feira passada, evitando assim uma saída forçada caso a sua autoridade e credibilidade continuasse a ser minada pelas dúvidas e contradições do processo. Sabia ou não sabia do encobrimento? Até que ponto estava a ser vítima de uma conspiração? O tema não vai morrer tão depressa. Azeredo Lopes deixa, porém, duas tarefas importantes fechadas: a Lei de Programação Militar que deverá dar entrada na Assembleia da República este mês, e dois diplomas sobre incentivos para militares contratados, de modo a contrariar a escassez na procura de voluntários.

Entra Gomes Cravinho: diplomata com tarefa difícil

João Gomes Cravinho passou os dois Governos de José Sócrates no Palácio das Necessidades como secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, entre 2005 e 2011: primeiro, com Freitas do Amaral e depois quando Luís Amado passou da Defesa para os Negócios Estrangeiros. Experiência não lhe falta nem o traquejo político que agora terá de pôr ao serviço de uma pasta exigente e que neste mandato foi de desgaste rápido. As Forças Armadas estão a passar por uma fase de descrédito - por causa de escândalos como o de Tancos ou das mortes nos comandos -, com dificuldades de recrutamento, quando está a ser montado o novo pacote de compras e reequipamento. Nos próximos meses, em fevereiro e março, terá, respetivamente, de propor novos nomes para a chefia do Estado-Maior da Força Aérea e do Exército.

Na pasta da cooperação, Gomes Cravinho teve de lidar com as Forças Armadas, uma vez que há sempre projetos na área militar a decorrer entre Portugal e os PALOP. Nos Negócios Estrangeiros, a NATO, por exemplo, também é uma organização de duplo chapéu ministerial, assim como as missões militares de Portugal no estrangeiro. Apesar de ter sido dado como ex-secretário de Estado da Defesa nas primeiras biografias divulgadas este domingo - em que foi confundido com o diplomata João Mira Gomes - João Gomes Cravinho nunca teve funções governativas no edifício do Restelo.

À partida, porém, apresenta mais currículo do que Azeredo Lopes trazia quando tomou posse em relação ao conhecimento das Forças Armadas: entre 1997 e1999, João Gomes Cravinho foi pesquisador adjunto no Instituto da Defesa Nacional. Filho do socialista João Cravinho, nos últimos anos foi embaixador da União Europeia na Índia e agora no Brasil.

Ministério da Cultura

Sai Luís Filipe Castro Mendes: Discreto e sem peso político

Luís Filipe Castro Mendes, poeta e embaixador de carreira, chegou ao Governo para substituir João Soares, caído em desgraça depois de ter prometido umas “salutares bofetadas” a dois colunistas do jornal “Público”.

Discreto (demasiado discreto para muitos no Governo e fora dele), Castro Mendes enfrentou algumas polémicas como a do jantar da Web Summit no Panteão Nacional ou a das filmagens no Convento de Cristo, em Tomar. Mas nada comparável à contestação que sofreu graças ao novo modelo de apoio às artes, que, de tanta polémica que causou, obrigou à intervenção de António Costa. Em todo o processo, foi sempre Miguel Honrado, secretário de Estado da Cultura, a assumir a defesa do modelo, o que tornou evidente o diminuto espaço de manobra do embaixador. Castro Mendes sai para ser substituído por alguém com um perfil mais executivo.

Entra Graça Fonseca: a “criatura” de Costa que chega para fazer mexer

Até agora secretária de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca é uma das “criaturas políticas” do primeiro-ministro. Acompanha António Costa há muitos anos, foi sua adjunta, chefe de gabinete e, mais tarde, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. O líder socialista respeita-a e confia nela.

Agora, como ministra da Cultura, Costa espera que Graça Fonseca faça o que sempre fez nos cargos que ocupou: seja pragmática, ágil e criativa. Os créditos que ganhou no programa de modernização administrativa terão ajudado a precipitar este destino. Seria, a breve trecho, promovida a ministra. A oportunidade chegou agora, dois dias depois de ter apresentado o orçamento participativo que beneficia 20 projetos depois de uma seleção de 691 candidaturas selecionadas.