Isabel Moreira saúda escolha da “primeira ministra lésbica fora do armário” e é criticada pela distrital do PSD de Santarém

Isabel Moreira saudou no Facebook a escolha de Graça Fonseca para nova ministra da Cultura. "Perceber a relevância enorme de Graça Fonseca ser a primeira ministra lésbica fora do armário em Portugal", escreveu a deputada do PS, desejando-lhe "um óptimo trabalho, agora na cultura".

A distrital do PSD de Santarém reagiu no Facebook às declarações de Isabel Moreira. “Segundo a deputada do PS, Isabel Moreira, a Ministra da Cultura foi nomeada porque é ‘Lésbica’, lamenta-se profundamente que a orientação sexual seja critério de escolha.

Graça Fonseca já fazia parte do Governo de António Costa, mas como secretária de Estado da Modernização Administrativa. Recorde-se que numa entrevista dada ao "Diário de Notícias", a 22 de agosto de 2017, assumiu-se publicamente como lésbica, por considerar ser "importante" fazê-lo como "afirmação política".

A remodelação governamental ocorre na sequência da demissão de Azeredo Lopes do Ministério da Defesa Nacional, por causa da polémica gerada pelo roubo de armamento da base de Tancos. Foram substituídos, além dos ministros da Cultura e da Defesa Nacional, os ministros da Economia e da Saúde.