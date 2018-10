Graça Fonseca, uma lisboeta habituada ao Governo assuma pasta da Cultura

A atual secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, vai desempenhar as funções de ministra da Cultura, em substituição de Luís Filipe Castro Mendes.

É uma promoção dentro do governo desta dirigente socialista de 47, no governo de António Costa desde a sua tomada de posse como primeiro ministro, em novembro de 2015.

Nasceu em Lisboa e a sua biografia, disponível no site do XXI Governo Constitucional, destaca o facto da vida de Graça Maria Fonseca Caetano Gonçalves estar muito ligada à capital. Foi aí que se doutorou em Sociologia, pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e onde se licenciou em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O seu mestrado em Sociologia, no entanto, foi feito na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

O seu currículo académico indica que entre 1996 e 2000 foi Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Alguma da sua experiência política resulta também da sua passagem pela Câmara Municipal de Lisboa, onde foi Vereadora com os Pelouros da Economia, Inovação, Educação e Reforma Administrativa, entre 2009 e 2015.

O Governo não é uma novidade para Graça Fonseca. Antes da atual secretaria de Estado que ocupava no executivo de António Costa, exerceu funções como Chefe de Gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna e do Secretário de Estado da Justiça no XVII Governo Constitucional (2005-2008), de José Sócrates.

Foi ainda Diretora Adjunta do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça entre 2000 e 2002.