Governo. Defesa, Saúde, Cultura e Economia têm novos ministros

No rescaldo da passagem da tempestade Leslie por Portugal, António Costa remodela o Governo. Marta Temido fica na Pasta da Saúde, Graça Fonseca na Cultura, Siza Viieira na Economia. João Gomes Cravinho substitui Azeredo Lopes na Defesa.

No ambiente, João Matos Fernandes passa acumular a pasta da energia. O seu ministério passa, agora, a chamar-se Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

A nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, é doutorada em Sociologia pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, com mestrado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exerceu funções como chefe de gabinete do Ministro de Estado e da Administração Interna, António Costa, entre 2005 e 2007, no primeiro Governo liderado por José Sócrates

O Presidente da República já aceitou as propostas do Primeiro-Ministro de exoneração dos atuais Ministros da Cultura, da Saúde e da Economia, a seu pedido, e dos Ministros Adjunto e do Ambiente.

A Tomada de posse dos novos ministros está marcada para segunda-feira, dia 15 de outubro, pelas 12 horas.

Nesta remodelação, Azeredo Lopes, que tomou posse na Defesa, em 26 de novembro de 2015, e passa o testemunho ao embaixador João Gomes Cravinho, de 54 anos, na sequência do caso do roubo de armas em Tancos, acabou por abrir as portas a mais mudanças no governo.