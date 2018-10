As reações à remodelação do Governo

Empresários aplaudem a troca de ministro na Economia. Já os enfermeiros desvalorizam as alterações na Saúde, enquanto os médicos falam em 'réstia de esperança'. Por enquanto, não há contestação à nova ministra da Cultura

Há menos um ministério e mais mulheres a Governar. Uma remodelação para dar alguma frescura e energia à equipa de António Costa, já a pensar nas próximas eleições legislativas.

Entre sindicatos, patrões e ordens também já foram surgindo alguns comentários aos novos ministros.

Economia - Pedro Siza Vieira

O presidente da CIP -- Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, disse hoje não ter ficado surpreendido com a saída de Manuel Caldeira Cabral do Governo, considerando que "há muito tempo que havia um défice no ministro das empresas".

Na sua opinião, Pedro Siza Vieira é um "conhecedor dos dossiês e tem muita força política dentro do Governo, sendo próximo do primeiro-ministro".

"Espero que, tendo a relação e força política que faltavam ao anterior ministro, possa imprimir ao Ministério da Economia uma dinâmica que crie condições para que as empresas cresçam", afirmou o presidente da CIP.

"Espero que consiga ter uma voz mais autoritária", acrescentou o dirigente patronal.

Do lado da Confederação do Comércio e Serviços e Portugal (CCP), Vieira Lopes, considera positiva a substituição de Caldeira Cabral por Siza Vieira por dar "mais peso político" à pasta dentro do executivo.

"Caldeira Cabral é uma pessoa com preparação técnica, mas a CCP lamentou em várias ocasiões a falta de peso político do ministro da Economia sempre que era preciso negociar", disse à agência Lusa João Vieira Lopes.

A associação ambientalista Zero também falou da remodelação, mas para se congratular com a integração da pasta da energia no Ministério do Ambiente, considerando que esta é "o elemento mais fundamental" para a descarbonização da economia.

Saúde - Marta Temido

A Federação Nacional dos Médicos considerou hoje a nomeação de Marta Temido para ministra da Saúde "uma réstia de esperança" para o último ano de mandato do Governo, desejando que ela tenha uma "postura diferente" com os profissionais do setor.

Para João Proença, Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Adalberto Campos Fernandes "era um ministro ausente e sempre favorável aos interesses dos grupos económicos privados", esperando agora da nova ministra uma postura diferente "em relação aos médicos, enfermeiros e a todos os trabalhadores da saúde e nomeadamente na defesa do Serviço Nacional de Saúde público, de qualidade e com melhores ordenados para impedir que as pessoas saiam todas do público e vão para o privado", defendeu .

Já o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) considera que, independentemente de quem é o ministro da Saúde, o que importa é que o Governo cumpra o compromisso que assumiu com os profissionais de saúde relativamente à carreira de enfermagem.

"As mudanças são sempre atos de gestão por parte do Governo e o que importa não são as personagens, são as políticas do Governo, e o que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses espera desta mudança é que o Governo cumpra o compromisso que assumiu que foi a negociação da carreira, independentemente de quem é o ministro", diz Guadalupe Simões, dirigente sindical do SEP à Lusa.

A Ordem dos Médicos espera que a nova ministra da Saúde, Marta Temido, vá ao terreno falar com os profissionais para compreender os problemas do setor na prática e resolvê-los.

"De nada adianta mudar de ministro da Saúde se não se conseguir ter um orçamento para resolver problemas. Se o orçamento para a Saúde for o mesmo do ano passado e do ano anterior, não se vai fazer nada na Saúde", afirmou à agência Lusa o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, que espera um reforço significativo de verbas para o setor.

A Ordem dos Farmacêuticos considera que a nova ministra é conhecedora e sensível aos problemas do setor em Portugal, mas também deixou um agradecimento ao ministro cessante. "Reconhecemos que ser ministro D Saúde em Portugal será sempre uma tarefa difícil", diz a bastonária Ana Paula Martins.

Por seu lado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) manifestou hoje a esperança de que a voz da nova ministra da Saúde seja mais audível junto do primeiro-ministro e do ministro das Finanças.

O sindicato lembra à nova ministra que há um grande descontentamento dos profissionais de saúde e que, no caso dos médicos, o processo negocial se encontra parado há mais de seis meses.

"Esperemos que o processo negocial seja retomado", frisou Roque da Cunha.

Cultura - Graça Fonseca

O presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto, disse hoje à agência Lusa, que Graça Fonseca "é bem-vinda" à pasta da Cultura, pela sua "experiência executiva e força política". Realçou o "bom nome" e a "força política dentro do Governo" da até agora secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, e considerou que a nova ministra "é uma boa executiva que pode trazer uma visão adequada" para a Cultura.